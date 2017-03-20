Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya ile buğday krizi yaşanıyor /20 Mart 2017 17:13

Rusya ile buğday krizi yaşanıyor

Türkiye'nin, Rusya'yı, vergisiz buğday ithalatı için izin belgesi verdiği ülkeler listesinden çıkardığını belirtildi.

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Rusya'nın Ankara'daki Ticaret Temsilciliği'nden bir yetkili Sputnik'e demecinde, "Türk tarafı, Rusya'dan alınan tarım ürünlerine vergi getirmediğini söylemekte haklı. Zira bu vergi önceden de yüzde 130 oranındaydı" dedi.

Yetkili şöyle devam etti: "Türk ithalatçılar, işledikleri buğdayın neredeyse hepsini Rusya'dan alıp başka ülkelere ihraç ediyorlardı. Bu durumlarda ürün (Rusya'dan) vergisiz olarak alınıyordu. Şimdiyse Türkiye Ekonomi Bakanlığı ürün işleyenler için yeni bir düzenleme getirdi ve Rusya'yı işlenecek ürünlerin alındığı fakat vergi uygulanmayan ülkeler listesinden çıkardı."

MİSİLLEME SEBEBİ DOMATESLERDE YASAĞIN KALKMAMASI

Rusya, Türkiye'nin Kasım 2015'te Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Türkiye'ye yönelik ticari yaptırımlar uyguladı, fakat iki ülke ilişkileri Ağustos ayında tekrar düzeldi. Türk meyve ve sebzelerine yönelik sınırlamaların çoğunluğu kaldırılırken, Rusya Türkiye'den domates ve diğer bazı ürünlerin alımına devam etmedi. Rusya'nın Türkiye'den alınan domates ve benzeri ürünlere ambargoyu kaldırmamasının ardından Türkiye'den de buğday hamlesi geldi.

Kommersant gazetesi geçen hafta, Türkiye'nin buğday, mısır ve ayçiçeği yağının Rusya'dan vergisiz ithalatına izin belgesi vermeyi durdurduğunu yazmıştı. Türkiye'nin buğday, mısır ve ayçiçeği yağının Rusya'dan ithalatı için yüzde 130 oranında vergi getirdiği belirtilen Kommersant'ın haberinde, bu adımın, bu ürünlerin Rusya'dan ithalatının fiilen yasaklanması anlamına geldiği kaydedilmişti.


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