Son Dakika! Rusya YPG ile anlaştı

İddiaya göre YPG’nin kontrolünde olan Afrin’de kurulacak olan üste, terörle mücadelenin bir ayağı olarak Kürt militanlarının eğitimi sağlanacak.







Reuters’a konuşan YPG sözcüsü Redur Halil, Rusya ile anlaşmanın pazar günü yapıldığını açıkladı. Halil, Rus askeri birliklerinin zırhlı araçlarla şimdiden bölgeye ulaştığını ifade etti.

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG’yi istemediğini her fırsatta dile getiren ve ABD ile bu nedenle sorun yaşayan Türkiye’nin, Rusya’nın bu hamlesine ne tepki vereceği ise merak konusu.