Samanyolu Haber /Dünya / Son Dakika! Rusya YPG ile anlaştı /20 Mart 2017 17:16

Son Dakika! Rusya YPG ile anlaştı

Rusya'nın, PKK'nın Suriye kolu olan YPG ile anlaşma yaparak Suriye'nin kuzeybatısında bir askeri üs kurma kararı aldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

İddiaya göre YPG’nin kontrolünde olan Afrin’de kurulacak olan üste, terörle mücadelenin bir ayağı olarak Kürt militanlarının eğitimi sağlanacak.

Reuters’a konuşan YPG sözcüsü Redur Halil, Rusya ile anlaşmanın pazar günü yapıldığını açıkladı. Halil, Rus askeri birliklerinin zırhlı araçlarla şimdiden bölgeye ulaştığını ifade etti.
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG’yi istemediğini her fırsatta dile getiren ve ABD ile bu nedenle sorun yaşayan Türkiye’nin, Rusya’nın bu hamlesine ne tepki vereceği ise merak konusu.
<< Önceki Haber Son Dakika! Rusya YPG ile anlaştı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:45:30