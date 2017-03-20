Samanyolu Haber /Spor / Saniyeler sonra ortam buz kesti (video) /20 Mart 2017 17:04

Saniyeler sonra ortam buz kesti (video)

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fikret Orman'a seslenerek kürsüye davet etti. Bunu gören Aziz Yıldırım ise Demirören'e sitem etti.

Yıldırım Demirören, Fikret Orman'ı çağırınca Aziz Yıldırım kızdı

Aziz Yıldırım’dan Demirören’e Fikret Orman tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Futbol Zirvesi’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Erdoğan önderliğinde üç büyük kulüp başkanı bir araya gelirken, Aziz Yıldırım’ın Fikret Orman’la biraraya gelmek istememesi dikkat çekti.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “Fikret başkan” diye bağırarak Orman’ı kürsüye davet ederken Aziz Yıldırım’ın Demirören’e çıkışarak “Yapma” dediği ve sitem ettiği görüldü. Aziz Yıldırım ile Fikret Orman’ın arası bir süredir gergin. Geçtiğimiz haftalarda Aziz Yıldırım’ın divan kurulunda yaptığı konuşma iki kulübün arasını gerdi.



Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın,'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de el sıkışması' yönündeki isteğini ise Aziz Yıldırım'ın reddettiği öne sürüldü.

ARALARI AÇIK

Fenerbahçe başkanı, Ricardo Quaresma’nın ve Beşiktaşlı birçok futbolcunun sarı-lacivertli kulübe gelmek istediğini açıklamıştı. Bu beyanlar siyah-beyazlı kulüp tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.
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