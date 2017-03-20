Saniyeler sonra ortam buz kesti (video)

Aziz Yıldırım’dan Demirören’e Fikret Orman tepkisi







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Futbol Zirvesi’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Erdoğan önderliğinde üç büyük kulüp başkanı bir araya gelirken, Aziz Yıldırım’ın Fikret Orman’la biraraya gelmek istememesi dikkat çekti.













Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “Fikret başkan” diye bağırarak Orman’ı kürsüye davet ederken Aziz Yıldırım’ın Demirören’e çıkışarak “Yapma” dediği ve sitem ettiği görüldü. Aziz Yıldırım ile Fikret Orman’ın arası bir süredir gergin. Geçtiğimiz haftalarda Aziz Yıldırım’ın divan kurulunda yaptığı konuşma iki kulübün arasını gerdi.













Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın,'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de el sıkışması' yönündeki isteğini ise Aziz Yıldırım'ın reddettiği öne sürüldü.







ARALARI AÇIK





Fenerbahçe başkanı, Ricardo Quaresma’nın ve Beşiktaşlı birçok futbolcunun sarı-lacivertli kulübe gelmek istediğini açıklamıştı. Bu beyanlar siyah-beyazlı kulüp tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.