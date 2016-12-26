Samanyolu Haber /Gündem / Sarayın cevaplayamadığı soru /26 Aralık 2016 15:52

Sarayın cevaplayamadığı soru

Suriye'deki gelişmeler ve gündeme dair basın toplantısı düzenleyen İbrahim Kalın'a terör örgütü IŞİD'ın elinde bulunan Türk askerleri soruldu. Kalın soruyu duymazdan geldi.

Sarayın cevaplayamadığı soru

Sarayın cevaplayamadığı soru

İbrahim Kalın muhabirin sorduğu diğer soruya cevap verirken IŞİD'in elinde bulunan ve 4 gün önce yakıldığına dair internete görüntüleri düşen Türk askeri hakkındaki soruya vermedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları: 

Terör örgütlerine karşı verilen mücadele asla Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir müdahale değildir. Terörden en fazla zulm gören vatandaşlarımız Kürt vatanşlarımız olmuştur. Algı operasyonlarına karşı hepimizin dikkatli olması büyük önem arz ediyor.

2016'da Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir programı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2016'da 20 ülkeye 22 yurtdışı ziyaret etti, 23 ile 31 ziyareti gerçekleşti, 52 devlet ve hükümet başkanını kabul etti. Nisan'da İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini yaptık, BM Dünya İnsani Zirvesi ilk defa İstanbul'da toplandı. Dünya Enerji Kongresi'de üçüncü büyük kongreydi.

Doğu Halep'teki sivillerin tahliye edilmesi için ilgili makamlarımızın yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu 44 bin kişi tahliye edildi, İdlib'e getirildi. Bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor. Biz bunu yeterli görmüyoruz, Halep'te sağlanan ateşkesin Suriye'de de sağlanabilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'nın teklifiyle bir Astana süreci gündeme geldi, ön çalışmalar devam ediyor. Bizim amacımız Suriye'nin tamamında ateşkesin sağlanması ve sistematik bir şekilde uygulanması. Burada nihai amacımız siyasi geçiş sürecinin tamamlanmasıdır. Burada kaybedecek vaktimiz yok.

FIRAT KALKANI OPERASYONU

Bu operasyonun amacı sınır bölgelerimiz başta olmak üzere Azez-Cerablus hattında bütün terör unsurlarının temizlenmesidir. Burada yoğun bir mücadele veriliyor. 1900 kilometrekarelik alan temizlenmiştir. Silahlı kuvvetlerimiz kahramanca mücadele veriyor, kayıplarımız oluyor. Bu barbar terör örgütüne karşı mücadelemiz tam bir kararlılıkla devam edecektir. Genelkurmay Başkanımız bizzat sahaya inerek, teşviklerde bulunarak bu operasyonun sevk ve idaresini yapmaktadır. Uluslararası koalisyonu hava desteği vermesi konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ediyoruz.

Musul operasyonu devam ediyor, DEAŞ'ın yoğun silahlanması ve mayınlamasından dolayı operasyon biraz yavaşlamış gözüküyor. Biz Irak yetkilileriyle yaptığımız görüşmede bu operasyona destek verdiğimizi ifade ettik. Telafer konusunda koyduğumuz ilkenin devam etmesi önem arz ediyor. Sincar'da Musul operasyonun üçüncü halkasıdır. Neçirvan Barzani'nin açıklamalarını destekliyoruz. Sincar'da PKK'nın konuşlanmasına izin vermeyeceğiz.
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