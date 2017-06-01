Hakan Şükür Sosyal Medya mesajı ile duyurdu...

Twitter hesabından bir mesaj atan Hakan Şükür, 'Babam için dua istiyorum' dedi.



















15 Temmuz darbe girişimi sonrasında babası Selmet Şükür gözaltına alınmıştı. Hakan Şükür'ün babası çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Sakarya Cezaevine gönderilmişti. Daha sonra Selmet Şükür'ün avukatları mahkemeye itirazda bulundular.





Şeker hastası olan Selmet Şükür yapılan itiraz sonrasında cezavinden tahliye edildi. Selmet Şükür elektronik kelepçeli olarak Adapazarı'ndaki evinde takip altında tutuluyor. Hakan Şükür babasının ne kanseri olduğunu açıklamazken, daha önceden hep yüksek tansiyon hem de şeker hastası raporu bulunuyordu.







