Rusya da 23 İngiliz diplomatı sınırdışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İngiltere'nin Moskova'daki Büyükelçiliği'nden 23 diplomatın bir hafta içinde Rusya'dan ayrılmasının gerektiği belirtildi.







Açıklamada, Rusya'daki yasal statüsü belirlenmemiş olan 'British Council' temsilciliklerinin faaliyetlerinin durdurulmasına da karar verildiği aktarıldı.





İNGİLTERE'NİN ST. PETERSBURG BAŞKONSOLOSLUĞU KAPATILIYOR





Açıklamada "İki ülkenin sahip olduğu konsolosluk sayısındaki eşitsizlik doğrultusunda, Rusya, St. Petersburg'da İngiltere Başkonsolosluğu açılması ve faaliyet göstermesine yönelik onayını iptal etmiştir. İlgili prosedürler uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, İngiltere'ye Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca adımın daha atılması halinde, Moskova'nın karşılık verme hakkını elinde bulundurduğu uyarısı yapıldığı vurgulandı.





'BAŞKONSOLOSLUĞUN ÇALIŞMALARINI BİTİRMESİ İÇİN GEREKLİ ZAMAN VERİLECEK'





Öte yandan Rus basınına konuşan Rus Dışişleri'nden bir kaynak, Başkonsolosluğun çalışmalarını tamamlaması için gerekli zamanın tanınacağını, ne kadar süre kapalı kalacağının da uluslar arası hukuka dayalı olarak belirleneceğini söyledi.





sputnik