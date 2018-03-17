Önceki örnekler gösteriyor ki çiftlikbank mağdurları da unutulur gider

Semih Ardıç / Tr724





19 Ocak 2018 tarihli ‘Bizim Tavuklar ve Çiftlikbank ’ başlığıyla tr724.com’da yayımlanan makalede, hükûmetin Çiftlikbank ve muadili saadet zincirlerine karşı aheste hareket ettiğini belirtmiş ve, “Binden fazla şirkete bir KHK ile el koymayı biliyorsunuz. Çiftlikbank’a niye müdahale etmiyorsunuz?” tespitinde bulunmuştum.





Aynı makalede, ‘savcıların ve Ticaret Bakanlığı’nın neyi beklediği?’ sualine cevap aramıştım.





O gün müdahale edilebilse en azından belli bir noktada mağduriyete mani olunabilirdi. Evvela Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri rapor yazdı. Akabinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) devreye girdi.





Kokuyu alan fareler de gemiyi terk etti. Kurucu Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı iddia ediliyor.





ÇİFTLİKBANK’A 77 BİN 843 KİŞİ 511 MİLYON TL YATIRDI





Çiftlikbank 2016 senesinden 2018 başına kadar 77 bin 843 kişiden toplam 511 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs’a aktarıldı.





SPK raporunda böyle geçiyor.





Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs’a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti. En az 220 milyon lira buharlaştı…





Yurt dışına gönderilen 5 bin TL’yi kırk delikten geçiren devlet bu planlı soygun yapılırken her ne hikmetse kış uykusuna yattı. Ne kadar manidar.





ÜYELER İÇİN ARTIK ÇOK GEÇ





Ne hazin bir akıbet ki şimdi on binlerce insan vurgundan yeni haberdar olmanın verdiği telaşla Bursa İnegöl’deki ahırları basıyor. İstanbul Ümraniye’de kiralık bir katta bulunan şirket genel merkezinin 10 Mart 2018’de boşaltıldığını öğrenen üyeler öfkeden camı çerçeveyi indiriyor.





Bir hanımefendinin Çiftlikbank için çekilen tanıtım filminde söyledikleri düşündürücü: “Herhalde bu kadar insan enayi, aptal değildir.” Sürü psikolojisinin çok iyi kullanıldığı bir vaka ile karşı karşıyayız.





HEPSİ 25 YAŞINDAKİ BİR GENCİN VAAT ETTİĞİ KAZANÇLA EFSUNLANDI





Mevzu tek taraflı değil. Siyasî, iktisadî, içtimaî ve ahlakî tefessühün devleti ve insanları ne hale düşürebileceğinin ibretlik misalidir Çiftlikbank.





Ölçüsüz kazanç hırsıyla efsunlanan ve 25 yaşındaki bir gence yüz milyonlarca lirayı teslim edebilen on binler, bu hissiyatı sömürmek üzere kurulmuş saadet zincirinin vitrin süsü Mehmet Aydın, hepsinden evvel olup bitene seyirci bir hükûmet!





Üç kuruş konser ve tanıtım yüzü ücreti almak için itibarını ayaklar altına alan sanatçıları, ‘reklamsa gerisi teferruat’ diyerek Çiftlikbank ilanlarını yayınlayan gazete ve televizyonları da muhakkak not etmeliyiz…





Hissiyatını, inancını, insanı insan yapan faziletlerini top yekûn kaybetmiş bir toplumun kendi ektiği kötülük tohumlarının hazin hasadını esefle seyrediyoruz.





11 ÇİFTLİKBANK DAHA VAR





Çiftlikbank ne ilk ne son. Hal-i hazırda Çiftlikbank gibi hayal üzerine kurulmuş, on binlerce üyeden para toplamış ve ne iş yaptığı meçhul 11 yapı daha mevcut.





Fadıl Akgündüz’ün izinden giden yeni nesil hayal tacirleri artık teknolojiyi, sosyal medyayı, pazarlama stratejilerini ve sanal oyun dünyasının sihirli yanlarını sonuna kadar kullanıyor.





Mehmet Aydın internet üzerinden oynanan sanal bir çiftlik oyunu ile çıkmıştı yola. Nabız yoklamak için verdiği hesap numarasına para yatırıldığını görünce işi büyüttü, yeni yazılımcılar, bilgisayarlar, ofisler derken 500 bine yakın üye kaydetti.





Bunlardan 80 bine yakını para yatırdı. Sakarya/Geyve, Konya ve Bursa/İnegöl’de açılan çiftlikler büyük balıkları yakalamak için ağ olarak kuruldu.





ÇİFTLİKBANK’A HİBE DESTEĞİ VERİLMİŞ





Hatta Konya’daki tesis için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda yüzde 30 hibe desteği alındı. Bütün bu bilgiler Çiftlikbank’ın sosyal medya hesaplarında mevcut.





Hâlâ silinmedi ise açıp okuyabilirsiniz. Tarım Bakanlığı’nın bu hibe için halka bir izahat ve özür borcu var…





Devlet ulu orta para toplayan 1991 Bursa doğumlu Mehmet Aydın’a ne yaptığını sormak bir yana teşvik bile vermiş.





Anlayacağınız ‘Jet Fadıl’ unvanı ile meşhur Fadıl Akgündüz’e ikinci defa 1 milyar liralık vurgun yapması için zemini elverişli hale getirenler, Çiftlikbank ve benzeri saadet zincirlerine de ‘buyur’ demiş.





BU DOSYA DA UNUTULUP GİDECEK





Bu kadar hileli işlem bugün 27 yaşında olan repçi ve oyun meraklısı bir gencin marifeti ile izah edilebilir mi? Mehmet Aydın şu anda kayıp. Uruguay’a kaçtığı iddia ediliyor, hâlâ sosyal medyadan video yayınlıyor ve ‘haberlere itibar etmeyin, para yatırın. Problem yok. Mevzu bahis olan Türkiye’dir, tarım ve hayvancılığımızdır’ mesajı verebiliyor.





Geç kalınmış soruşturmaya fazla mânâ yüklenmemeli. Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti. Aydın’ın eski eşi ve iki yöneticinin üzerine yıkılacak bu dosya. Bakınız Fadıl Akgündüz’ün 2 bin 440 sene hapis talebi ile yargılandığı dava…





FADIL AKGÜNDÜZ TAHLİYE EDİLMEDİ Mİ?





Akgündüz cezaevinden tahliye edildi, maalesef on bine yakın mağdur o paraların üzerine yakında bir bardak soğuk su içecek. Tıpkı 450 milyon doları İhlas Holding’den alamayan 80 bine İhlas Finans mudisi gibi yalnızlığa terk edilecekler.





Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerine göre Çiftlikbank’ın ‘saadet zinciri’ denilen ve her üyenin getirdiği üye sayısı kadar gelir elde ettiği Titan modelinden başka bir özelliği yok. Aynı bakanlık bu kayıtlar yapılırken armut topluyordu tabiî.





‘TİTAN KENAN’ BİLE DEHŞETE DÜŞTÜ





Titan kavramını Türkçe’ye kazandıran ve dolandırıcılıktan 10 sene hapis yatan Kenan Şaranoğlu, “Bugün öğrendim ki böyle üçkâğıt yapmak lazımmış Türkiye’de” diyor.





Titan Kenan bile küçük dilini yutmuş organize hırsızlık karşısında.





Ömrü vefa etseydi Kemal Sunal bugünlerde kamera karşısına geçip itibari bir senaryonun filmini çekmek için set, dekor vs ile uğraşmazdı.





Zira bugünün dolandırıcıları onun devrindeki hırsızlarını kırk defa cebinden çıkarır. Filme ne lüzum var! Kamerayı omuzla, çık sokağa ve sadece kaydet.





Filmde bile bulunamayacak kadar çarpıcı hileler, milletin cebindekini çalmakta mahir Sülün Osmanlar, hırsızı yakalayan polisi hapse atan hâkimler hayalden ibaret değil, hepsi ve daha ötesi bizzat hayatın içinde.





Bu en gerçekçi filmin adı ‘Yeni Türkiye’.





Siparişini bizzat Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan verdi. Yakında Yeni Türkiye’nin marşı da geliyor…





32 kısım tekmili birden her hanede…



