AKP’de İstanbul için sürpriz aday

Bugünden itibaren Topbaş’ın yerine kim getirilirse getirilsin AKP kulislerine göre çok büyük bir sürpriz olmazsa Binali Yıldırım 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı olacak. Binali Yıldırım’ın adaylığı 16 Nisan Başkanlık referandumundan AKP’nin ilk kez İstanbul’da yenik çıkması da güçlendiriyor. Yıldırım’ın kavgacı olmayan projeci kimliğinin diğer partilerden de oy alma konusunda avantaj olacağı görüşü seslendiriliyor. Yıldırım’ın adaylığı seçimlerin öne alınıp alınmayacağı konusunda da etkili olabilecek. Parti kulislerinde konu bu açıdan da konuşuluyor. Yerel seçimlerin öne çekilmesi için anayasa değişikliği zorunluluğu bulunuyor. Ancak 2019 Kasım ayındaki seçimler için böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Bu nedenle Yıldırım’ın adaylığının Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin erkene çekilmesi için bir neden olabileceği görüşleri konuşuluyor. Aynı şekilde referandumda AKP, Ankara’da da geri düşmüştü. Henüz net olmamakla birlikte daha alttan alta, 16 Nisan korkusu nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi için de yeni aday isimleri konuşuluyor.





16 ayda iki en üst gitti





Partide istifanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor. Bu çerçevede Topbaş’ın istifası ile 16 ay önce 5 Mayıs 2016’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifasının boyutları da ele alınıyor. İki istifa ile ilgili “16 ayda en üst düzeyde bir Başbakan gitti, bir de Türkiye’nin ve partinin en büyük ve en önemli ili olan İstanbul’un başkanı da gitti. Her ikisi de giderken neden istifa ettiklerini bile açıklamadılar” görüşleri dile getiriliyor.





Muhalefet ise bu durumun uzun zamandır oluşan ve 16 Nisan’da hayata geçirilen tek adam yönetiminden kaynaklandığı, genel başkan dışında hiçbir makamın gücünün bulunmadığı değerlendirmeleri yapılıyor.