AKP'nin yargıdaki prenslerinden hakim H.Akdemir rüşvetten tutuklandı!

Rüşvetçi hakim ve avukat tutuklandı





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir avukatın yaptığı ihbar üzerine 18 Nisan Salı günü akşam saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.







Bir avukat, Sulh Ceza Hakimliği yaptığı dönemde AKP'nin yargıdaki prenslerinden hakim Hasan Akdemir'in Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında tutuklu iş adamı müvekkili için tahliyesi karşılığında para istediğini söyledi. Hakim Akdemir paranın Pendik'te avukatlık bürosu olan Serap B'nin ofisine getirilmesini istedi.





SUÇÜSTÜ YAPILDI





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, önceden seri numarası alınmış 50 bin doları iş adamıyla avukatlık ofisine gönderdi.



Paranın hakim tarafından teslim alınmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman Üşenmez ve İstanbul Barosu'na bağlı 2 avukat, Hakim Hasan A. ve ofiste bulunan avukat Serap B.'ye suçüstü yaptı.







SORGULARI SAATLERCE SÜRDÜ





İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan hakim Hasan A. ve avukat Serap B. 22 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Saatler süren sorgunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Hasan A.'nın Sulh Ceza Hakimiyken tahliye verme vaadiyle para karşılığında anlaşma yaptığını, tahliye sonrası anlaşılan bedelin ödenmemesi üzerine teknik ses kaydı tutanakları olduğunu belirtti. Suçüstü esnasında ele geçirilen paraların da dosyada delil olduğunu belirten hakimlik, şüpheliler Hasan A. ve Serap B.'nin "Rüşvet almak ve vermek" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.





HASAN AKDEMİR KİM?





Hakim Hasan Akdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'proje' dediği sulh ceza hakimi olarak uzun süre görev yaptı. Ardından da

Cemaat soruşturmaları kapsamında verdiği akıl almaz tutuklama kararlarının ödülü olarak İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yapıldı.





60 HAKİM VE SAVCIYI TUTUKLADI





Akdemir Hizmet Hareketi'ne yönelik İstanbul Anadolu yakasında AKP merkezli yürüyen hemen bütün soruşturmalarda imzası olan bir isim.