Rüşvetçi hakim bakın kimmiş!

'Hakim H.A rüşvet alırken suç üstü yakalandı'



Öğlene doğru internet sitelerine düşen 3 cümlelik haberin başlığı böyleydi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı bir işadamından tahliye karşılığı rüşvet istemiş ve parayı teslim alırken suç üstü yakalanmıştı.

Hakimin adının kodlanmış olması dikkatimi çekti.

Haberin her hangi bir yerine 'FETÖ' ifadesinin iliştirilmemiş olması dikkat çeken bir başka noktaydı.

Hizmet Hareketi'ne yakın bir yargı mensubu mevzu bahis olduğunda ilkokulda mandolin çaldığı görüntüler dahil ne varsa ortaya saçanlar 50 bin dolar rüşvet alırken suç üstü yakalanan yargının yüz karası bir ismi niye afişe etmiyordu?





AKP'NİN YARGIDAKİ PRENSLERİNDEN





Küçük bir Google taramasıyla ortaya öyle şeyler saçıldı ki...

Öncelikle 'H.A' hakim Hasan Akdemir'miş.

Akdemir AKP'nin yargıdaki prenslerinden biri...

Binlerce hakim savcı tutuklanırken o üstün hizmetleri(!) sebebiyle kısa sürede İstanbul'da ağır ceza reisi olmayı başarmış.

Ağır ceza mahkemesi başkanlığından önce Erdoğan'ın 'proje' dediği sulh ceza hakimlerinden biri olarak görev yapmış.

Binlerce kişi hakkında tutuklama kararları vermiş.

Hizmet Hareketi'yle ilgili İstanbul Anadolu yakasında AKP merkezli yürüyen hemen bütün soruşturmalarda onun imzası var.





"PİNHAN TERÖR ÖRGÜTÜ"NÜN MUCİDİ!





Mesela Pinhan Restoran'ın isminden terör örgütü çıkaran bizzat Akdemir.

20 işadamını tutuklayan rüşvetçi hakim 25 sayfalık karar metni akıllara ziyan.

İşte bir bölüm:

"Pinhan Restorant olarak bilinen ve maruf olan bu yerin hareket merkezi olarak kullanılmış olması, buluşma noktası olarak tespit edilmiş olması ve pinhanın sözlük anlamının 'gizlenen, üzeri örtülen, saklanan' olarak Arapça ve Farsçada kullanılan bir kelime olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu örgütün var olup olmadığı hususunun tartışmasız olduğu..."

Akdemir'in kamuoyu tarafından bilinen kararlarından biri de Dumankaya İnşaat'ın sahibi Halit Dumankaya'nın tutuklanması.

Delili olmayan tutuklamaya gerekçe olarak "Maruf olan şeyin ispata muhtaç olmamaması" diye yazmış.





60 HAKİM VE SAVCIYI TUTUKLADI





Akdemir'in 15 Temmuz sonrası kararları da bir o kadar skandal.

Rüşvet alırken suç üstü yakalanan Akdemir 60 hakim ve savcı meslektaşı hakkında da yine tek delil olmadan tutuklama kararı verdi.





'BANA SUİKAST YAPACAKLAR'





AKP'nin gündeme geldiği bir de tuhaf olay var.

Rüşvet olayı ile beraber düşündüğümde epey bir düzmece kokuyor.

Akdemir, 26 Temmuz'da 60 hakim ve savcıyı tutuklamasının akabinde aracının frenlerinin tutmadığı gerekçesiyle suikast ihtimaline karşı suç duyurusunda bulunmuş.

O günlerin manşetlerini düşünün...

'Darbecilere karşı mücadele eden kahraman hakime suikast girişimi' vs...

Neyse ki gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var.

Ve adalet er ya da geç tecelli ediyor...





Fatih Akalan/Haber Analiz



