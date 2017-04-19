İşte sulh ceza hakimliği gerçeği!

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ







İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Başkanı Hasan Akdemir'in müvekkili iş adamından tehditle rüşvet talep ettiği ihbar ettiğini anlattı, soruşturma başlatıldı.





Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı nedeniyle 50 bin dolar rüşvet isteyen hakim Akdemir, paranın Pendik'te avukat olan S.B'nin bürosuna getirilmesini talep etti.





RÜŞVETE SUÇÜSTÜ





Önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları ünlü iş asamı F.İ, Pendik'teki avukatlık bürosuna getirdi. İş adamı F.İ'nin binaya girmesinin ardından hakim Hasan Akdemir de binaya girdi. 1.5 saat sonra iş adamı F.İ binadan ayrılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdurrahman Üşenmez ve polisler binaya girerek hakim Akdemir ve avukat S.B'ye suçüstü yaparak gözaltına aldı.





SORGUYA ALINDI





İstanbul Mali suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınan Hasan Akdemir ifadeye alındı.