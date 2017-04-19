Samanyolu Haber /Gündem / Moody’s’ten flaş OHAL açıklaması /19 Nisan 2017 15:07

Moody’s’ten flaş OHAL açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody's referandum sonrası Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmede bulundu. Moody's, "Türkiye'de OHAL'in sürmesi, iş ve tüketici güvenini zedeler" dedi.

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Moody’s’ten flaş Türkiye açıklaması

Moody’s, Türkiye’nin referandum sonrası ekonomik görünümü hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’Nin finansfanının dış şoklara karşı hassas olduğunu belirten Moody’s, kamu borçlarının GSYH’ye oranının 2018 sonunda yüzde 30 ile zirve yapmasını beklediklerini, Türkiye’deki olumsuz siyasi havanın büyümeyi sınırlamaya devam edeceğini söyledi. Genişlemeci mali politiklanın sürdüğünü belirten Moody’s, Türkiye’de OHAL’in devamının iş ve tüketici güvenini zedelediğini ifade etti.



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