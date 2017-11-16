Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Kim bu 'şahıs 1' /16 Kasım 2017 03:25

Flaş! Kim bu 'şahıs 1'

İran asıllı Tu¨rk is¸adamı Reza Zarrab’ın bugün 27 Kasım’daki jürili duruşma öncesi son kez hâkim karşısına çıkması beklenirken, davada kritik bir gelişme yaşandı. Zarrab ve Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 95’er yılla yargılandıgˆı New York’taki davaya bakan Yargıc¸ Richard Berman, savcılığın avukatlara verdiği 3 bin 500 belgenin ABD dışına çıkarılamayacağı ve mahkeme dışında üçüncü şahıslara gösterilemeyeceğine hükmetti. Berman yalnızca 3 bin 500 belge içindeki tape’lerde geçen “Şahıs-1” (Individual-1) ile ilgili bölümlerdeki sınırlı materyallerin taslak halindeki versiyonlarına erişim izni verdi. “Şahıs 1” olarak anılan figürün kim olduğu ise bilinmiyor

Best of Reza Zarrab

Berman, Atilla’nın avukatlarının Türkiye’de özellikle Halkbank’ta çalışan şahitlere dinletmek istedikleri tape’lerin de içinde olduğu 3 bin 500 belgenin savunma ekibindeki avukatlar, yardımcıları ve tercümanlar dışında hiç kimseye gösterilemeyeceğine karar verdi. Başsavcılık, 3 bin 500 materyal içinde ABD ulusal güvenliğini ilgilendiren belgeler bulunduğunu ileri sürmüştü.

KİM BU ŞAHIS 1?

Berman yalnızca 3 bin 500 belge içindeki tape’lerde geçen “Şahıs-1” (Individual-1) ile ilgili bölümlerdeki sınırlı materyallerin taslak halindeki versiyonlarına erişim izni verdi. “Şahıs 1” olarak anılan figürün kim olduğu ise bilinmiyor. Ancak bu ifadeyle davanın sanıkları ve tanıklarından herhangi biri kastedilmiyor. Öte yandan Berman, dava süreci tamamlandıktan sonra tüm materyallerin başsavcılığa iade edilmesi ya da yok edilmesini istedi.  

ŞAHİTLER SAVCILIĞA GÜVENMİYOR

Atilla’nın avukatları 27 Kasım’da başlayacak olan jürili duruşmalar öncesinde savcılığın sunduğu delillere gizlilik kararının kaldırılmasını ya da yumuşatılmasını istemişlerdi. Gizlilik kararı olduğu için delilleri Türkiye’deki şahitlere gösteremediklerinden yakınan avukatlar, bu yüzden şahit bulmakta zorlandıklarını ve şahitleri mahkemeye çıkmak üzere ABD’ye gelmeye ikna edemediklerini belirtmişlerdi. Potansiyel şahitlerin gizlilik kararı uyarınca kendilerinden istenen kişisel bilgileri ABD mahkemesine vermekten çekindikleri ve savcılığa güvenmedikleri kaydediliyordu.

Berman'ın bu kararıyla Atilla'nın avukatlarının 4 Halkbank çalışanının telekonferansla ifade vermeleri yolundaki talebi de tehlikeye girdi.

ZARRAB BUGÜN HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan tutuklu sanıklardan Reza Zarrab’ın bugün TSİ 19:00’da jürili duruşmalar öncesinde son kez hakim karşısına çıkması gerekiyor. Zarrab’ın hakim karşısında nasıl tavır alacağı büyük merak konusu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş! Kim bu 'şahıs 1' Sonraki Haber >>

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:06:22