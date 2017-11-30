Rüşvet belgesindeki 'Cash to yukarı ve Saatçi Yusuf' detayları

Savcılığın sunduğu belgelerden biri Zarrab ile sağ kolu Happani arasındaki e posta yazışmasıydı.





Hürriyet'in haberine göre yazışmalarla ilgili Zarrab, "Yapılan ticaretten Zafer Çağlayan'a rüşvet olarak ödenen rakamlardı" dedi. Ödemeler 'Cash to Cag' olarak kodlanmıştı.

Dikkat çeken başka bir unsur da Saatçi Yusuf kodlanmasıydı. Bu kişiye dört ayrı ödeme yapıldığı görüldü; 97 bin Euro, 95 bin 500 Euro, 71 bin Euro, 200 bin Euro.

Aynı belgede bir de 'Cash to Yukarı' kodlaması vardı ve karşısında 2 milyon 100 bin Euro yazıyordu.





HAPSE ATILAN POLİSLERİN BULDUĞU KANITLARI ŞU AN BİZZAT ZARRAB ANLATIYOR



