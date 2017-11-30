Samanyolu Haber /Gündem / Ebru Gündeş’in avukatından boşanma açıklaması /30 Kasım 2017 11:43

Ebru Gündeş’in avukatından boşanma açıklaması

Amerika'da yargılanmaya başlayan Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in yeni gelişmelerin ışığında boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Best of Reza Zarrab

Amerika ziyareti sırasında tutuklanan ve o zamandan beri Amerika’da hapishanede tutulan Reza Zarrab’ın yargılanmasına geride bıraktığımız günlerde başlandı. 

Zarrab’la ilgili gelişmeleri Türkiye’den takip eden şarkıcı eşi Ebru Gündeş konuyla ilgili şimdiye kadar bir açıklama yapmamıştı. O zamanlar jüri üyeliğinde bulunduğu O Ses Türkiye programında yaşananlarla ilgili kısa da olsa bir açıklama yapan Ebru Gündeş hakkında geride bıraktığımız günlerde bir kız çocuğu sahibi olduğu eşinden boşanacağına dair haberler çıkmış ancak bu iddiaları yalanlamıştı.

GÜNDEŞ’TEN BOŞANMA HAMLESİ

Reza Zarrab’ın yargılanmasına devam ederken, ‘hapishaneye kadın sokmak için rüşvet teklif ettiğini kabul etmesi’ üzerine gözler Ebru Gündeş’e çevrilmişti. İddialar bu gelişmelerin ardından Ebru Gündeş’in boşanma kararı aldığı yönündeyken, Yeşim Salkım Laf Bende Kalmasın programında iddiayı masaya yatırdı ve avukatlarının ortak olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı. Avukatın şu an için açılmış ya da yakın zamanda açılması için yapılmış bir görüşme olmadığını belirtti. Ancak yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğinin de altını çizdi.
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