Rüşvet alan bakanlar da itirafçı olur korkusu

ABD’de devam eden Reza Zarrab davasında mahkeme kayıtlarına giren eski AKP’li bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler hakkında gizlice yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu söyleyen Pekşen, “Bir iki gün önce bir bilgi geldi ne derece doğru bilmiyorum ama bu yolsuzluğa bulaşan Zarrab’la adı geçen üç bakanın da yurtdışına çıkış yasağını çaktırmadan interpol kayıtlarına koymuşlar.” dedi.







Haluk Pekşen şöyle konuştu: “Şimdi bizim meşhur bir yasamız var 3046 sayılı yasa devletin şeklini tanımlar. 3046 sayılı yasa gereğince bakanlar devletin memurudur. Memurlar da bu bahsettiğimiz 3628 sayılı yasa gereğince mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Yine 3628 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince bakanlar da aynı hukuki statüye tabidirler. Hem 3046 ve hem 3628 sayılı yasa gereğince bu bakanlarda mal beyanında bulunmaları gerekiyor. Ama burada asıl can alıcı nokta şu… Bir iki gün önce bir bilgi geldi ne derece doğru bilmiyorum ama bu yolsuzluğa bulaşan Zarrab’la adı geçen üç bakanın da yurtdışına çıkış yasağını çaktırmadan interpol kayıtlarına koymuşlar. Aman bunlar da gider itirafçı olurlarsa yandı keten helva!..!