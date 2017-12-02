Dövizdeki artış bir tek onlara yarasa da memnun değiller

İhracatçı rahatsız, dolar 3.50'ye insin istiyor













Kasım ayı ihracat rakamlarını açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, kur artışının genel kanının aksine ihracatçıları memnun etmediğinin belirterek "Aksine kurun daha öngörülebilir olması önemli. Rekabetçi kur düzeyi dolar/TL'de 3.50-3.60 seviyeleri. Kur artışı ile ihracatımız artırma hedefimiz yok. İhracatımızı, yüksek katma değerli ihracata ağırlık vererek kalıcı bir şekilde artırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye’nin Kasım ayı ihracat rakamları ise yüzde 14.2 artışla 13.63 milyar dolar oldu. 11 ayda ise yüzde 10.7 artışla 142.66 milyar dolara çıktı. Ancak bu artışta 2017 yılı içinde dolara karşı yüzde 13 değer kazanan Euro’daki yükselişin etkisi de sorgulanıyordu.





Türkiye ağırlıklı olarak hammadde ithalatını dolar bazında yaparken ihracatının yarısından fazlası Avrupa’ya Euro üzerinden yapılıyor. Bu nedenle satılan mal miktarı aynı olsa da Euro’nun değer kazandığı dönemde ihracat rakamı yüksek, Euro’nun değer kaybettiği dönemde ise düşük çıkabiliyor. TİM Başkanı Büyükekşi, şunları söyledi:

‘Kasım ayı ihracatında euro/dolar paritesindeki değişimin etkisinin pozitif yönlü 469 milyon dolar oldu. Yıl başından bu yana ise parite ihracatımızda 1.1 milyar dolarlık negatif bir etki yaptı" diyen Büyükekşi, ''Bu yılın başında dolar kuru 3,94'leri gördü. Referandumun ardından 3,50'nin altına geriledi. Bu artış ve düşüşler, ihracatçılarımıza daha çok kaybettirdi. Bu sebeple her platformda diyoruz ki; ihracatçı kur hareketlerinden değil, üretimden, ihracattan para kazanmalı. Bu sebeple tüm ihracatçılarımızı, kur riskinden korunacak araçları etkin bir şekilde kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.