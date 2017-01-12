Samanyolu Haber /Gündem / Rus uçağını düşüren pilot Cemaat üyesi değil /12 Ocak 2017 13:19

Rus uçağını düşüren pilot Cemaat üyesi değil

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, darbe komisyonunun sorularına 71 sayfalık yazılı yanıt verdi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Burhan Kuzu'ya Rus uçağı cevabı

"Rus uçağını düşüren pilot F...'cü değil"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, darbe komisyonunun sorularına 71 sayfalık yazılı yanıt verdi. 

Davutoğlu, Rus uçağını düşüren pilotun Cemaatçi olmadığı bilgisinin Genelkurmay Başkanı (Hulusi Akar) tarafından iletildiğini dile getirdi. 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili TBMM Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. 

NTV'den Deniz Kilislioğlu, Ahmet Davutoğlu'nun komisyona ilettiği metne ulaştı. 

Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, uçağı düşüren pilotun Cemaat üyesi olmadığının belirlendiğini dile getirdi. 

Davutoğlu, şöyle konuştu: "Talimatını verdiğim angajman kuralları Rusya dahil hiçbir ülkeyi hedef almamıştır, ancak aynı angajman kuralları hangi ülkeden olursa olsun savaş şartlarındaki bir ülkeden hava sahamızı ihlal eden bütün hava araçlarını kapsamıştır. Bu olayda uçağı düşüren pilotun FETÖ/PDY ile irtibatlı olup olmadığı hususuna gelince, angajman kuralları konusunda talimat veren bir Başbakanın, Genelkurmay Başkanı ya da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın, bu angajman kurallarının hangi askerimiz tarafından nerede ve ne zaman uygulanacağı konusunu öngörmesi mümkün değildir. Pilot ya da TSK mensubunun örgüt bağlantısı varsa tetkik edilmesi gerektiğini söyledim. Genelkurmay Başkanımız daha sonraki görüşmemizde pilotun geçmişini ve ilişkilerini araştırdıklarını ve somut bir irtibat tespit edilemediğini bildirmiştir."
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