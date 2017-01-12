Hocaefendi, Erdoğan'ın 'Bitsin bu hasret' çağrısına böyle cevap vermişti



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, 2012 yılındaki Türkçe Olimpiyatları'ndaki "Bitsin bu hasret" çağrısının zerre muhabbet taşımadığını Gülen'i siyaseten köşeye sıkıştırma amaçlı bir hamle olduğunu yazdı.





Ünal, çağrıyı alkışlayan milyonlarca AKP'li ve Cemaat mensubuna ise "ahmak" diyerek hakaret etti.





Son olarak ise Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Hocaefendi'yi ziyarete gittiğini ve kontrol etme amacıyla Türkiye'ye davet ettiğini itiraf etti.





Gülen o çağrıyla ilgili 18 Haziran 2012'de yaptığı açıklamada "Endişemi izale edecek bir şey görürsem arkadaşlarımla görüşürüm" deyip teşekkür etmişti.