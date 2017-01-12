Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın talimatıyla Hocaefendi'ye kumpas itirafı





Davutoğlu'ndan darbe komisyonuna: Rus uçağını düşüren pilot F...'cü değil





Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, darbe komisyonunun sorularına 71 sayfalık yazılı yanıt verdi.





'ERDOĞAN'LA DEĞERLENDİRDİK, GÜLEN'İ TÜRKİYE'YE GETİRİP KONTROL ALTINA ALACAKTIK'







Ahmet Davutoğlu, Fethullah Gülen ile görüşmesinin gerekçesini anlatırken "2013 BM Genel Kurulu toplantısına seyahatim öncesinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız değerlendirmede, bu yapının gittikçe artan bir şekilde Türkiye karşıtı çevrelerce kullanılmaya müsait hale gelmesi hasebiyle, Gülen'in daha önce yapılan çağrılar çerçevesinde Türkiye'ye getirilerek kontrol altına alınmasının gerekli olduğu kanaatine vardık" ifadelerini kullandı.















