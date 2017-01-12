Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın talimatıyla Hocaefendi'ye kumpas itirafı /12 Ocak 2017 13:13

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın talimatıyla Hocaefendi'ye kumpas itirafı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Fethullah Gülen Hocaefendi'yi enterne etmek için Türkiye'ye davet ettiklerini itiraf etti.

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Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın talimatıyla Hocaefendi'ye kumpas itirafı

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Ahmet Davutoğlu, Fethullah Gülen ile görüşmesinin gerekçesini anlatırken "2013 BM Genel Kurulu toplantısına seyahatim öncesinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız değerlendirmede, bu yapının gittikçe artan bir şekilde Türkiye karşıtı çevrelerce kullanılmaya müsait hale gelmesi hasebiyle, Gülen'in daha önce yapılan çağrılar çerçevesinde Türkiye'ye getirilerek kontrol altına alınmasının gerekli olduğu kanaatine vardık" ifadelerini kullandı. 




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