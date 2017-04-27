Samanyolu Haber /Gündem / Büyük şirketlerden Türkiye'ye kötü haber /27 Nisan 2017 19:22

Büyük şirketlerden Türkiye'ye kötü haber

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, referandumda kabul edilen anayasa değişikliği nedeniyle bazı uluslararası şirketlerin Türkiye reklamlarından çekilmeyi düşündüğünü öne sürdü.

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Ankara, Türkiye'nin küresel bir iş merkezi olduğu vurgusuyla, "Potansiyelini Keşfet" başlıklı bir reklam kampanyası yürütüyor.

Poster ve videolar içeren kampanya kapsamında ünlü 17 şirketin üst düzey yöneticilerinin, Türkiye'nin iş dünyası için önemini vurgulayan sözlerine yer veriliyor.

Türkiye'de yatırımı olan şirketlerle Ekonomi Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanya, uluslararası yatırımcılara güven vermeyi amaçlıyor.

İsviçre merkezli Nestle'den FT'ye yapılan açıklamada, "Bu kampanyaya katılımımızı şu anda durdurduk ve ileride atacağımız adımları da gözden geçireceğiz" denildi.



İlaç devi Novartis'in üst düzey yöneticisi Joe Jimenez de gazetecilere, Türkiye'nin kampanyasının zamanlamasının "belki talihsiz" olduğunu belirterek şirketin halen kampanyada yer aldığını, fakat "olayların gelişimini yakından izleyeceklerini" söyledi.

FT'ye konuşan Türk yetkililer ise "markaların çoğunun katılımlarını şimdiden teyit ettiğini" belirtti. FT'ye konuşan Ford yetkilisi "Bu reklamın farklı bir şekilde anlaşılması niyetinde değildik" derken Vodafone da "Siyasi konularda görüş bildirmiyoruz" ifadesini kullandı.

General Electric'ten "Kampanyayı destekliyoruz," Toyota'dan ise "Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Türkiye'deki işlerimiz devam edecek" açıklaması geldi.
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