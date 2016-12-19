Samanyolu Haber /Gündem / Saldırganın kimliği resmen açıklandı /19 Aralık 2016 22:15

Saldırganın kimliği resmen açıklandı

Rus Büyükelçi’ye suikast ile ilgili hükümetten resmi ilk açıklama yaptı. İçiişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırganın Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu duyurdu

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu resmi açıklama yapıldı 

İşte  açıklamadan satır başları:


Bugün Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, fotoğraf sergisinde Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’un konuşması esnasında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesi’nde saat 19:53’te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen, hemen yapılan canlandırma müdahalesine cevap alınamamış ve kıymetli dostumuz, sayın büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir. 

Dostumuz Rusya federasyonuna, Rusya halkına ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Silahlı saldırı duyulur duyulmaz, hemen olayın yakınında bulunan Çankaya polis merkezinden, polis merkezi yetkilileri intikal etmişler ve silahlı saldırgana müdahale etmişlerdir.

Çatışma devam ederken, özel hareket ekipleri gelmiş ve özel hareket ekipleriyle saldırgan arasındaki silahlı çatışma sonrası saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. 

Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu, Manisa Şehzadeler Nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu mezunu polis meslek yüksekokulu mezunu ve halen çevik kuvvette görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş. 
Yaralılardan Leyla Gündoğan, Arnavutluk doğumlu Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduğunu tespit edebildiğimiz bir kişi ve Anıl Değer, olay yerinden güven hastanesine getirilmişlerdir. Yaralılarımızın birisi ayağından birisi kolundan, şu anda tedavi altındadır.

Bu büyük bir provokasyondur. Özellikle Türkiye Rusya ilişkilerinin çok iyi olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu acımasız terör eyleminin Türkiye’ye sıkılmış bir kurşun olduğunu ve milletimizin, ülkemizin emanetinde olan bir dostumuza hain bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Dışişleri Bakanımız Rusya’da. Uçaktan iner inmez bizi aradı. Bugün savunma bakanımız burada, o da bugün Rusya’ya uçacak, uçacak idi. Yarın çok önemli bir toplantıyı birlikte gerçekleştireceklerdi.

Bilinmelidir ki bu suikast bizi ve ülkemizi derinden üzmüştür. Bu saldırı ve bu terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır. Bu vesileyle tekraren, hem Rusya Federasyonu’na, dostumuz Rusya halkına ve aynı zamanda kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimizi tekraren iletiyoruz. Bundan sonraki açıklamalarda olayların gelişimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 
Hiçbir soru yok arkadaşlar, soru almıyoruz.
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