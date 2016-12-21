Samanyolu Haber /Gündem / Bir tabelayı bile doğru düzgün yazamadılar... /21 Aralık 2016 15:55

Bir tabelayı bile doğru düzgün yazamadılar...

Avrasya Tüneli'nin açılışı sonrası taşıtlar için konulan yön tabelalarına "Ücretli geçiş" yerine "Alet kapısı" anlamına gelecek yazı yazılması dikkat çekti.

Bir tabelayı bile doğru düzgün yazamadılar...

Avrasya Tüneli  büyük bir törenle açıldı. Töreden konuşmalar yapıldı, Avrasya Tüneli vatandaşlara anlatıldı.

Ancak Avrasya Tüneli'nin açılışı sonrası taşıtlar için konulan yön tabelalarına "Ücretli geçiş" yerine "Alet geçişi" anlamına gelecek yazı yazılması dikkat çekti.

Avrasya Tüneli yön tabelasında "ücretli geçiş" yazısının altında "Tool gate" yazıyor. Tool gate, araç gişesi demek fakat bu araç, araba, otomobil anlamında değil, alet-edevat anlamında. Yani “Alet geçişi” ya da “Alet girişi” gibi çevrilebilir.

Halbuki, bu kelimenin İngilizce karşılığı yani yazılması gereken şöyle olmalı; "Toll Gate".

Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi’nin Twitter’dan paylaştığı söz konusu görsel sosyal medyada da gündem oldu.


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