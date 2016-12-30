Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

1985'de Sichuan'daki Baoxing İlçesinde vahşi hayatta doğmuş olmasına rağmen daha sonra Panda Pan Pan ,Panda neslini kurtarmak için başlatılan projenin sembolüydü. "Panda dedesi" olarak adlandırılan yaşlı pandaya kanser teşhisi konulduğunu ve ayrıca katarakt ve zayıf dişler gibi yaşlılık yaşı sık görülen hastalıklardan muzdarip olduğunu söyledi.





31 Yaş pandalar için oldukça yaşlı bir yaş , Uzmanlar 31 yılın İnsanda 100 yıla tekabül ettiğini söylüyor. Vahşi pandalar genellikle yaklaşık 20 yaşlar.





Çin'de "beklenti" anlamına gelen Pan Pan, son 20 yılda birçok yavrusu oldu. 130 tanede torunu var. Bu doğal hayata bırakılmayan Pandaların yüzde 25'ini oluşturuyor





Çin hükümetinin tahminlerine göre 1.864 yetişkin Panda doğal hayatta ,422 Panda da tutsaklık içinde yaşıyor.







