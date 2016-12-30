Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü /30 Aralık 2016 17:25

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek pandası Pan Pan'ın Çin'in Sichuan bölgesinde 31 yaşında öldüğü açıklandı

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

1985'de Sichuan'daki Baoxing İlçesinde vahşi hayatta doğmuş olmasına rağmen daha sonra Panda Pan Pan ,Panda neslini kurtarmak için başlatılan projenin sembolüydü.  "Panda dedesi" olarak adlandırılan yaşlı pandaya kanser teşhisi konulduğunu ve ayrıca katarakt ve zayıf dişler gibi yaşlılık yaşı sık görülen hastalıklardan muzdarip olduğunu söyledi.

31 Yaş pandalar için oldukça yaşlı bir yaş , Uzmanlar 31 yılın İnsanda 100 yıla tekabül ettiğini söylüyor. Vahşi pandalar genellikle yaklaşık 20 yaşlar.

Çin'de "beklenti" anlamına gelen Pan Pan, son 20 yılda birçok yavrusu oldu. 130 tanede torunu var. Bu doğal hayata bırakılmayan  Pandaların yüzde 25'ini oluşturuyor

Çin hükümetinin tahminlerine göre 1.864 yetişkin Panda doğal hayatta ,422 Panda da tutsaklık içinde yaşıyor.


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Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

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