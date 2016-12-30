Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Yeni evlenen bir çift, adet olduğu üzere köprüden çiçekli evlilik buketini atarken, aşağıda bir erkeğin buz gibi suda boğulmaktan kurtarılmasına vesile oldu.





Damat ve gelinin yakınları, çiçeğin nereye düştüğünü izlemeye çalışırken, aşağıda bir erkeğin suda boğulmak üzere olduğunu farketti. Erkeğin yanında bir kız çocuğunun da bulunduğu fark edildi. Kız çocuğu, düğün katılımcılarına seslenerek onları babası için yardıma çağırdı. Yardıma koşan gençler, talihsiz babayı sudan çıkarttı. Daha sonra başına gelenleri anlatan baba, “Kızımla nehir kıyısında dolaşırken donmuş nehrin üzerinde yürümek istedim. Fakat buz kırıldı ve suya düştüm” dedi.







