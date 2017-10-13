Samanyolu Haber /Gündem / Ruhani’den Trump’a sert cevap /13 Ekim 2017 22:26

Ruhani’den Trump’a sert cevap

ABD Başkanı Trump, yeni İran stratejisini açıklarkencanlı yayında, İran'ın teröre destek verdiğini ve fanatik bir rejimin kontrolü altında olduğunu da ifade etmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bu sözlere cevapı geçikmedi ve 'Trump'ın sözleri İran'a resmen lanet okumaktır" dedi

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Donald Trump’ın açıklamalarına sert cevap verdi. Ruhani, ‘Trump’ın sözleri İran’a resmen lanet okumaktır, İran Ulusuna yönelik temelsiz suçlamalardır. Nükleer anlaşmayı tek bir ülke iptal edemez’ dedi.
 
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