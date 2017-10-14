Samanyolu Haber /Gündem / 'Gece uzun olacak' /14 Ekim 2017 00:08

'Gece uzun olacak'

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Melih Gökçek için son dakika bombası... Yarkadaş, "Bu gece herkesin beklediği kararı birlikte çalıştığı personeline açıklayabilir... Gece uzun olacak..." dedi. Yarkadaş ikinci tweetinde ise "Karar pazartesine kalmış gibi görünüyor" dedi.

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Ankara kulislerinde istifa edeceği söylentileri yayılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Melih Gökçek’in bu gece istifa edebileceğini açıkladı.

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından “Melih Gökçek bu gece herkesin beklediği kararı birlikte çalıştığı personeline açıklayabilir… Gece uzun olacak…” diye yazdı.

Ardından ise “M. Gökçek otelde katıldığı etkinlikten evine döndü. Kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapıyor. Karar pazartesine kalmış gibi görünüyor” tweetini attı.




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