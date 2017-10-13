Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Fethullah Gülen Hocaefendi bu hafta ki UHUD MU, TÂİF Mİ? başlıklı Bamteli sohbetinde "Belki bir kısım elemler çekiyorsunuz fakat unutmayın ki, küfre, şirke, zulme saplananların hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır!.." dedi.





Hocaefendi, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avıyla ilgili "Evet, ?????????? ???? ?????????? ????? ????? ??????????????? ????????? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ?????? ?????? ????????????? “Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise, nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar!” (Tevbe, 9/32) Tevbe sûre-i celîlesinde böyle buyuruyor; hem ?????????? diyor. Muzârî kipi olunca, demek ki; bugün onu diliyorlar, söndürmek istiyorlar; söndürmede bir türlü doyma bilmiyorlar, “Bir daha! Bir daha!” diyorlar. “Bir daha!.. Şunu kapattık; şunu da kapatsak, şunu da kapatsak!.. Şu çelmeyi yaptık; şunu yere serdik; fakat hâlâ var, ayakta bazıları duruyor; şunları da bir el-ense ile yere sersek! Şunu da bir künde ile yere sersek! Şunun da başına bir bomba olsak, patlasak! Şunun da getirip başında bir helikopter uçursak, morallerini bozsak!..” Şeytan akıllarına ne getiriyorsa, o ışığı söndürmek için hemen hepsini yapmaya, akıllarına gelen her şeyi, geceyi-gündüzü beklemeden yapmaya çalışıyorlar. Gece, akıllarına geliyorsa, “Aman fevt etmeyelim!”; gündüz akıllarına geliyorsa, “Aman, gece bastırır, fevt etmeyelim!” demelerine rağmen… ???? ?????????? “Yutfiû” da yine muzârî kipi; “Sürekli üfleyip duruyorlar: Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim! Söndürelim!..” diyorlar. Neyi söndürmeye çalışıyorlar?!. ???? ?????????? ????? ????? “Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar.” Oysa “Takdîr-i Hudâ, kuvve-i bâzû ile dönmez / Bir şem’â ki Mevlâ yaka, üflemekle sönmez!”





Ne var ki, ????????? ????? ?????? ???? ??????? ??????? Yine muzârî kipi ile ifade ediyor: Onların her söndürme cehtlerine karşı Allah (celle celâluhu) -isterseniz kendi ifademizle diyelim- ‘I ıh!’ diyor. Zavallılar; beyhude şeylere takılmışsınız siz, beyhude uğraşıyorsunuz, emeğiniz zâyi oluyor. ????????? ????? ?????? ???? ??????? ??????? Allah (celle celâluhu) ona ‘Hayır!’ diyor ve nurunu tamamlama istikametinde İrade-i Sübhâniyesini, Meşîet-i Kudsiyesini, aynı zamanda havlini ve kuvvetini ortaya koyuyor. Onların her şeylerini alt-üst ediyor, alt-üst etti, alt-üst edecek; onlara hadlerini bildirecek dünyada, yeniden bir kere daha." ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN'DAN BÜYÜK ÇARPITMA





Gülen, Pensilvanya'da kaldığı çiftliğin üzerinde AKP'nin Havuz Medyası'nın uçurduğu helikopterleri örnek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o ifadeleri kendilerine yönelik bir saldırı hazırlığı gibi göstermeye çalıştı. Ve “Bu gece Pensilvanya’dan tehditleri aldık. Uçaklar buraya saldırabilir. Helikopterlerle bize saldırabilirler. Arkadaşlarımızın herhangi birine karşı bir terör eylemi yapabilirler." ifadeleriyle açıkça çarpıttı.





GÜLEN'İN AVUKATLARINDAN YALANLAMA





Hocaefendi'nin avukatları Erdoğan'ın sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın sözlerinin gerçekle ilgisinin olmadığının altı çizilen açıklamada 'Cumhurbaşkanı'na bilgi verenler paranoya seviyesini çoktan aşmış" ifadeleri kullanıldı.











