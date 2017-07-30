Rubin: Perinçek kendi darbesini yapar mı?

MİCHEAL RUBİN: PERİNÇEK TASFİYE EDİLİRSE SADAT’IN İŞLEDİĞİ CİNAYETLERİ İFŞA EDER Mİ, YOKSA KENDİ DARBESİNİ Mİ YAPAR?





İlk tweette “Erdogan Perincek’i kandırdı mı?” diye soran Rubin, “Eğer Perincek’in ordu içindeki elemanlari 30 Ağustos da atılırsa, Erdoğan kazanabilir.” dedi. Rubin 2. tweette ise “Eğer Perincekgiller emekli edilirse, Perincek darbe sirasinda SADAT’in işledigi cinayetleri ifsa eder mi? Yoksa, kendi darbesini mi yapar? ” ifadelerini kullandı.





Rubin daha önce de 12 Ekim 2016 tarihli Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında Erdoğan’ın hayatını kaybetmesine sebep olabilecek şiddette üçüncü bir darbenin yaklaşmakta olduğu iddiasında bulunmuştu. Rubin,”Perinçek grubunun Erdoğan’a suikast düzenleyeceği yönünde söylentiler var. Perinçek ve grubu, düşmanlarını temizletmek için Erdoğan’a destek veriyor gibi görünüyor.” demişti.



















