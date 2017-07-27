Gazeteci Emre Uslu yeniyon24.com adlı internet sitesindeki yazısında YAŞ öncesi Havuz Medyası'nda çıkan haberler ve Tuncay Özkan'ın 15 bin kişilik fişleme listesinin AKP-Ergenekon savaşının habercisi olduğunu iddia etti. İşte o yazı:





Ergenekon Erdoğan savaşı başlıyor mu?





Türkiye yeni bir süprizi konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüden açıkladığı Cemaatin ordudaki subayları fişlediğini iddia ettiği bir flash bellek gündemde. 15 Temmuz’un ardından bir yıl geçmesine rağmen ne hikmetse bu bellek tam da YAŞ karalarının öncesine ortaya çıktı. Belli ki YAŞ kararlarına dair bir kavga var içeride. Bu bilginin ortaya saçılmasının amacı da Erdoğan’ın o isimleri tasfiye etmesinin önüne geçmek.





Ergenekon kavgası aslında bir Erdoğan veya Cemaat kavgası değil. Cemaat pinatasına saklanmış içeride devam eden bir azınlık çoğunluk kavgası. Konuyu yakından takip etmeyenler için önce bir çerçeve çizeyim sonra flash bellek konusuna yeniden döneceğiz.





Cemaat Türkiye’nin omurgasını oluşturan Sünni muhafazakar kitlenin en eğitimli yapısıydı. AKP’nin siyasetteki omurgasını Sünni muhafzakarlar, devletteki omurgasını da o muhafzakarların çocuklarını oktutan Cemaat oluşturuyordu. AKP’yi devletin dirayetli kurumlarına karşı ayakta tutan da buydu. Bu yüzdendir ki devletin belli başlı kadrolarında odaklanan azınlıklar AKP’den çok cemaate kin duyuyorlar.





Açık konuşalım, sömürgeler hariç hiç bir devlet azınlıkların odaklaştığı bürokrasi kadroları ve devlet kurumlarıyla ayakta kalamaz. 60 İhtilalinden bu yana azınlık odaklı bürokrasi oligarşisi Turgut Özal’ın liberalleşme politikalarıyla tavsatılmıştı. Örneğin Dışişleri Bakanlığı Turgut Özal’a gelinceye kadar hatta Erdoğan’a gelinceye kadar Sünni muhafazakarların çocuklarının giremediği yerdi. Aynı şekilde Yargı için de askeriye için de bu yalın gerçeklik hakimdi. Kimse kimseyi kandırmasın. Bir devlet düşünün ki halkının ezici çocğunluğunun çocukları devletin kurumlarına ancak “sızarak” girebiliyor. Sızarak orada varlık gösterebiliyor. Cemaat işte bu sızıntıyı yaptı. Muhaliflerinin “AKP Cemaat bir oldu devleti ele geçirdiler” dedikleri şey aslında 1960 yılında kurulan düzenin yeniden Sünni muhafazakar çoğunluk lehine yer değiştirmesiydi.







Daha açık sorlım, nasıl oluyor da Askeriyeden Yargı’dan emekli olan generaller yüksek yargıçlar Türkiye’de %1 bile oy alamayan Doğu Perinçek’in partisinde soluğu alıyoır? Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli olunca soluğu Doğu Perinçek’in partisinde alıyor ama nasıl oluyorsa Doğu Perinçek “paralel devlet” kurmuyor, devlete sımzıyor ama Cemaat sızıyor. Bu nasıl oluyor? Doğu Perinçek devlete sızmıyor çünkü temsil ettiği azınlık zaten devletin sahibi. Sadece onlara alternatif olanlar devlete sızar çünkü açıktan kendi kimlikleriyle devlette kabul görmezler.





Erdoğan kendi çıkarları için belki de kurulu devletin elindeki kozlarına yenik düştüğü için devleti olağan rayına oturtma şansı varken oturtamadı. Böylece siyaset Sünni muhafazakar çoğunukların egemenliğinde giderken devlet azınlıkların egemenliğinde kalmaya devam edecek. Bu nedenle de ülkede çatışma hep devam edecek. Erdoğan’ın başarısı devletin siyasete karşı kurduğu çatışma hattını, (yargı yattı) ile kalesini (ordu) sarstı. Şimdi bu iki krumun ne zamanda ne kadar hızlı toparlanacağı çatışmanın geleceğini de belirleyecek.





Birçok gözlemcinin kaçınılmaz olarak beklediği Ergenekon Erdoğan çatışması devlete hakim olan azınlık yapının Erdoğan’a karşı yeniden kurumlarını inşa edip güçlenmesinden sonra olacak.





Erdoğan’ın son kozu ise önümüzdeki YAŞ kararları. Eğer YAŞ kararlarıyla devlete hakim olma iddiasındaki Ergenekon/Avrasyacı yapıyı tavsatırsa Erdoğan’ın ömrü biraz daha sürer.





Gördüğüm kadarıyla Ergenekon da boş durmuyor. En son derin devletin en operastif ismi Tuncay Özkan’ın eliyle yeni bir hamle yaptılar. Cemaatin fişlediğini iddia ettikleri 15 bin kişilik bir listenin varlığından söz etmeye başladılar. Tam da YAŞ arefesine gelen bu tartışmanın amacı belli: O listedeki isimlerin Erdoğan tarafından tasfiye edilmesini önlemeye çalışıyorlar.





Oysa bilmedikleri bir şey var. Erdoğan tam da böyle bir liste varsa işte o listeyi hedef alacaktır. Erdoğan 15 bin kişilik orduda odaklanan azınlık odaklı Ergenekon/Avrasyacı edibi yakından izleyecektir. Zamanı gelince bir bir ya da 15 Temmuz gibi bir kumpas da onlara kurarak toptan temizleyecektir.





Büyük savaşa hazır olun…