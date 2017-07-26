Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek: Gül ve Davutoğlu AKP'deki Cemaatçiler, Akşener Gladyo'nun kraliçesi /26 Temmuz 2017 01:41

Perinçek: Gül ve Davutoğlu AKP'deki Cemaatçiler, Akşener Gladyo'nun kraliçesi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP’den ihraç edilen eski vekil Meral Akşener’i ‘gladyonun kraliçesi’ ilan etti. "F...’nün AKP içindeki uzantısı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’dur" dedi.

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Perinçek, Akşener, Gül ve Davutoğlu'nu hedef aldı

Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan Perinçek, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün önümüzdeki seçimle ilgili bir hükümet seçeneğini temsil ettiğini savundu: “Nedir? Kollarına taktığı güçlerle bir yürüyş yapmıyor. Onu ileride göreceğiz. Bu kararı CHP de, HDP de verdi. CHP, HDP ve "F...". Abdullah Gül’ü de ona katın. Çünkü "F..."nün AKP içindeki uzantısı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’dur. dedi.

Ergenekon sanığı Perinçek, sözlerine "Gül ve Davutoğlu da var. F...’nün doğrudan mensubu olmasa bile bunların hepsi Atlantik sisteminin hükümet projesi içinde yer alan güçler.” ifadelerini kullandı.
  
‘Bir milliyetçi nasıl Adalet Yürüyüşü’nü destekler?’
 
‘Adalet Yürüyüşü’ne destek veren Akşener’in de bu koalisyona dahil olduğunu öne süren Vatan Partisi lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Düşünün bir milliyetçi nasıl Adalet Yürüyüşü’nü destekler? Meral Akşener kontrgerillanın veya gladyonun kraliçesidir” dedi.
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