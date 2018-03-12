RTÜK, TMSF, BDDK, SPK Saray'a bağlanıyor

Başbakanlık kurumunun kalkacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına bağlanacak kurumlar ve kurullar konusunda çalışma yürütülüyor. Anayasa değişikliği ile üst düzey yöneticileri atama yetkisi Cumhurbaşkanlığına veriliyor. Ancak, Anayasada üst düzey yöneticinin tanımı yapılmıyor.





AKP kaynakları, uyum düzenlemeleri kapsamında öncelikli olarak “üst düzey yönetici” tanımı yapılacağını, Daire Başkanlığı statüsünün üzerindeki kadroların üst düzey yönetici olarak tanımlanacağını belirtiyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanının “üst düzey yönetici” atama yetkisinin, RTÜK, TMSF, BDDK ve SPK gibi üst kurullara yapılacak atamaları da kapsayıp kapsamayacağı tartışılıyor. Üst kurulların büyük bölümü şu anda Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına bağlı bulunuyor. Yeni sistemde bu kurulların bir bölümünün doğrudan Cumhurbaşkanlığına, bir bölümününse Cumhurbaşkanlığı yardımcılarına bağlanacağı belirtiliyor.





Bu kapsamda RTÜK, TMSF, BDDK ve SPK gibi üst kurullara yapılacak atamalar da, Cumhurbaşkanının yetkisinde olacak.