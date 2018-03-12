Samanyolu Haber /Dünya / Musk açıkladı: Mars'a test uçuşları başlıyor /12 Mart 2018 12:04

Musk açıkladı: Mars'a test uçuşları başlıyor

SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk için ilk testlerin gelecek sene başlayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya fırlatan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

İLK BAŞTA KISA UÇUŞLAR

Konuşmasında SpaceX'in planları hakkında bilgi veren Musk, "Mars'a gidecek ilk gezegenler arası gemiyi inşa ediyoruz. İlk başta kısa uçuşlar olacak. Testlerin gelecek senenin ilk yarısında başlamasını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İNSANLAR YER ALMAYACAK

Musk, testler kapsamında ilk başta kısa iniş-kalkış denemelerinin yapılacağını belirtirken, uçuşlarda henüz insanların yer almayacağını bildirdi.

SpaceX'in testlerinin diğer uzay ve roket teknolojisi firmalarını ve özellikle devletleri uzay araştırmalarına daha çok yöneltmek için ilham kaynağı olmasını umduğunu dile getiren Musk, Mars'ta insanların ilk başta güç kaynağı, cam kubbe ve temel yaşam gereksinimlerine ihtiyacı olacağını kaydetti. 

'İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜM'

Ayrıca 2008 yılının kendisi için çok zor bir yıl olduğunu anlatan Musk, 2008'de SpaceX Falcon 1 roketi üçüncü defa başarısız olduğunu, o dönemde Tesla'nın iflasın eşiğinden döndüğünü anlattı. 

Elinde o dönem 40 milyon dolar kaldığını söyleyen Musk, şunları söyledi:

"Tüm parayı bir şirkete koyardım, diğeri kesinlikle batardı veya SpaceX ile Tesla arasında bölüştürürdüm o zaman ikisi de batabilirdi. Enerjini bir şey inşa etmek için sarf ettiğinizde o sizin bebeğiniz oluyor, ben de aralarında seçim yapamadım. Parayı ikisine birden yatırdım, neyse ki ikisi de düze çıktı (…) Eğer işler farklı gitseydi, her iki şirket de batacaktı."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Musk açıkladı: Mars'a test uçuşları başlıyor Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:21:49