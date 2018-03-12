Samanyolu Haber /Gündem / 'Saray 13 gün kapalı kalsa Şeker fabrikalarının bir yıllık zararı karşılanıyor' /12 Mart 2018 12:18

'Saray 13 gün kapalı kalsa Şeker fabrikalarının bir yıllık zararı karşılanıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Sarayın 13 günlük harcaması şeker fabrikalarının tüm zararını karşılıyor” dedi.

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Erdoğdu, “Saray harcamalarında 30’da 1 oranında tasarruf etse milli şeker sanayimiz ve bu fabrikalardan geçinen 2,5 milyon insanımızın geleceği kurtulacak” dedi.

Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün partisinin MKYK toplantısında yaptığı, “Şeker fabrikaları devletin sırtında yük ve zarar ediyor. O nedenle özelleştireceğiz” dediğini hatırlatarak şunları söyledi:
 
“Bu fabrikalar 2,5 milyon insana iş ve aş sağlıyor. Devletin resmi rakamlarına göre, şeker fabrikalarının 2016 zararı 76 milyon. Aynı yıl saray 650 milyon TL ve 1 milyar 650 milyon TL örtülü ödenek harcaması yaptı. Yani devletin resmi kesin hesaplarıyla kıyaslarsak, sarayın 13 günlük harcaması ile şeker fabrikalarının tüm zararı karşılanıyor. Söz konusu dönemde saray günde 1 milyon 600 bin TL harcamış. Bu sarayın dakikada 4 bin 281 TL harcadığını gösteriyor. Rakamlar milletin sırtına kimin yük olduğu gösteriyor. 2,5 milyonun ekmek kapısı şeker fabrikaları değil, israf batağındaki saray bu milletin sırtına yük.”
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