Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK Başkanı istifa etti /22 Ocak 2019 13:24

RTÜK Başkanı istifa etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, ailesinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

SHABER3.COM

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre Yerlikaya, annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını sürdürmesi ve sağlık sorunları olan babasının rahatsızlığının artması sebebiyle 25 Kasım 2015'ten beri yürüttüğü başkanlık görevinden ayrıldı.

'En yaşlı RTÜK üyesi' sıfatıyla Arif Fırtına'nın başkanlığında yarın yapılacak haftalık Üst Kurul toplantısının birinci gündemi, başkanlık seçimi olacak. Kurul üyeleri kendi aralarından başkan ve başkanvekili seçecek.
Yerlikaya'nın RTÜK üyeliği ise devam edecek.

Yerlikaya, 2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini yürütürken, 2015 yılında TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle 6 yıllığına üst kurul üyeliğine seçilmişti.

Yerlikaya hakkında RTÜK'te kadrolaşma ve akraba kayırmacılığı iddiaları bulunuyor
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