Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın gizemli Marmaris saatlerinin yakın tanığı AKP'den aday oldu /22 Ocak 2019 11:43

Erdoğan'ın gizemli Marmaris saatlerinin yakın tanığı AKP'den aday oldu

Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, AKP'nin Marmaris Belediye Başkan adayı oldu.

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Serkan Yazıcı, Instagram hesabında yaptığı açıklamada Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

“Çok değerli komşularım, AK Parti Marmaris Belediye Başkanı adayı olarak sizlerin huzuruna çıkıyorum" diyen Yazıcı, şöyle devam etti:

— Bu yeni dönemde Marmaris’te yaşayan insanların, bir hayvansever olarak hayvanların ve doğanın başkanı olacağıma söz veriyorum. Amacım belediye başkanı olmaktan ziyade tüm Marmarislilerin gönlündeki başkan, abi, kardeş ve arkadaş olabilmektir. Sonucun güzel olacağına emin olduğum bu yolda Marmaris’te görmek istediğiniz hizmetleri paylaşmanızı rica ediyorum. Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.

ERDOĞAN'IN KALDIĞI OTELİN SAHİBİ

Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Erdoğan'ın hala gizemini koruyan Marmaris saatlerinin en yakın tanıklarından biri olarak biliniyor. Marmaris'e gönderilen darbeci askerlerin Erdoğan'ın çıkışına kadar bekletilmesi, darbeden önce 3 farklı yerde helikopter ve uçak ve geminin hazır tutulması, kaldığı otelin özellikle çok gizli tutularak Erdoğan'ın 15 temmuz haftasında adeta yok olması gibi faktörler Grand Yazıcı otelini önemli kılıyor. Otele baskına giden askerlerin ifadelerinde, kendilerinden önce bölgede başka bir silahlı timin bulunduğunu iddia etmesi hala gizemini korurken Erdoğan'ın ardında otelde bıraktığı hafif silahlı koruma polislerinin de niye aynı uçakla İstanbul'a götürülmediği de bilinmiyor.
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