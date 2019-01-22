Samanyolu Haber /Dünya / Çok fazla duryan meyvesi yiyen kişi öldü /22 Ocak 2019 13:38

Çok fazla duryan meyvesi yiyen kişi öldü

Endonezya'da bir kişi, kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havalimanlarına sokulması yasak olan duryan meyvesini aşırı tükettiği için hayatını kaybetti.

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Kompas gazetesinin haberine göre, Tangerang bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki bir kişi, şoförü olduğu minibüsün içinde dün ölü olarak bulundu.

Yetkililer, yüksek tansiyon hastası olan kişinin fazla duryan meyvesi tükettiğini ve bu nedenle damarlarında oluşan yırtılma sonucu öldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, yarım kilodan fazla duryan tüketiminin kan basıncının yükselmesine ve ölüme neden olduğunu kaydetti.

DURYAN MEYVESİ NEDİR?

Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan duryan meyvesi, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor.
Kabuğu dikenli duryan meyvesi, kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetiliyor.

Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havalimanlarına sokulmasına izin vermiyor.

Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi 3 güne kadar sürebiliyor.
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