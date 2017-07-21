Romanya'da hizmet gönüllülerini tehdit eden kişi gözaltına alındı

Başkent Bükreş’in 50 kilometre kuzeyinde bulunan Ploieşti şehrinde, 21 Temmuz'da başlayacak Türk festivalini sabote etmek için, Bükreş'teki büyükelçilik destekli sosyal medya kampanyası başlatıldığı ortaya çıktı.





Whatsapp ve Facebook üzerinden festivali protesto çağrısı yapan bazı AKP'liler işi nefret söylemi ve hakarete vardırınca, bunlardan biri kendisine gelen Spectrum İlkokulu müdürü Fehmi Çakar durumu adli makamlara iletti.







Polisin çalışması sonucu hakaret ve tehdit mesajları yaydığı belirtilen Veli H. isimli AKP yandaşı kişi gözaltına alındı. Suçunu kabul eden Veli H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





“RAHATSIZLIK VERİRSENİZ TÜRKİYE’YE GÖNDERİRİZ’’





Veli H., konuyla ilgili Romanya Haber muhabirine açıklamalarda bulundu. Polisin kendisine “Bu iş sizi Türkiye’ye göndermeye kadar gider” dediğini belirten AKP'li kişi, Bana mesajlar gelmişti, ben de bunları okul müdürüne gönderdim. O yüzden de gözaltına alındım. Polis bu iş sizi deport etmeye kadar gidebilir dedi'' dedi





Hizmet Hareketine yönelik hakaret içeren mesaj ve ifadeler Avrupa Birliği’nde nefret suçları kapsamında değerlendiriliyor.





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