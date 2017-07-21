FLAŞ... Almanya'dan silah satışını durdurma kararı





Türkiye'ye silah ve yedek parça ihraç eden Almanya, Türkiye'nin haksızca tutukladığı Alman vatandaşlarını serbest bırakmaması ve bunları şantaj unsuru olarak kullandığı izlenimi edindiğini belirterek resmi yaptırım kararını yürürlüğe koyuyor.





NATO ülkesi olan Almanya ve Türkiye arasında ilişkiler, Alman vatandaşı insan hakları aktivistinin tutuklanması ile bir anda gerilmiş, Alman makamları ilk kez ekonomik ve askeri alanda yaptırım kararı alınabileceğini duyurmuştu.





Bild'in haberine göre Almanya ilk etapta askeri işbirliklerini donduruyor, silah ve ekipman satışını da askıya alıyor.





Samanyoluhaber.com

Bild Gazetesi'nin flaş haber olarak duyurduğu habere göre Almanya ve Türkiye arasında gerilen ilişkilerde düne kadar diplomatik kanalları zorlayacağı izlenimi veren Almanya, yayınladığı sert açıklamanın ardından ilk yaptırım kararını almak üzere harekete geçti.