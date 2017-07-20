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McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu
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McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu
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20 Temmuz 2017 23:55
McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu
ABD'li etkin senatör John McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu.
SHABER3.COM
Hastalığının duyurulmasının ardından McCain; "Yakında döneceğim, beklemede kalın" mesajı paylaştı.
Glioblastoma tanısı alan McCain, 80 yaşında
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