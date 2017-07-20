Samanyolu Haber /Gündem / McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu /20 Temmuz 2017 23:55

McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu

ABD'li etkin senatör John McCain'e beyin tümörü teşhisi kondu.

SHABER3.COM

Hastalığının duyurulmasının ardından McCain; "Yakında döneceğim, beklemede kalın" mesajı paylaştı.

Glioblastoma tanısı alan McCain, 80 yaşında
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