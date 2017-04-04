Romanya el koyma skandalını konuşuyor

Romanya’da ticaretle meşgul olan Türk vatandaşı S.C.’nin pasaportuna, 25 martta Bükreş Henri Coanda havaalanında, Varşova'ya uçacağı sırada el konuldu. El koyma işleminin, Bükreş'te bulunan Türk büyükelçi Osman Koray Ertaş’ın verdiği liste üzerine Romen dışişlerinin yazdığı yazıya istinaden gerçekleştiği öğrenildi. Bu illegal girişimin ortaya çıkması Romen medyasında yoğun eleştirilere yol açarken bir gazete manşetten ‘Romen Dışişleri Erdoğan’ın emir eri mi?’’ sorusunu sordu.







Yaklaşık iki yıldan bu yana Bükreş’te yasal ticari faaliyetler yürüten S.C isimli işadamı Polonya’da devralmak istediği bir fabrikayı görmeye giderken pasaportundan oldu. Henri Coanda havaalanında görevli sınır polisi, Türk işadamının pasaportuna Romanya dışişlerinden gelen talebi gerekçe göstererek el koydu. Polis memurunun imzalayıp bir nüshasını Türk işadamına verdiği tutanakta, ‘’Romanya Dışişleri Bakanlığı’nın Hudut Polisi Müfettişliği’ne 14 Şubat’ta gönderdiği 1/3171 sayılı talebi üzerine pasaporta el konulmuştur’’ ifadeleri yer alıyor.





Olay medyada büyük eleştirilere neden oldu. Romen Dışişleri önce sessizliği tercih ederken Basın bürosu yetkilisi, konuyu soruşturan ülkedeki bir Türk asıllı gazeteciye, önce kişisel bilgilerin gizliliği ilkesini hatırlattı, ısrarlı aramalarda ise 'bir liste’nin varlığını kabul etti. Yetkili bu noktada sorumluluğun Türk büyükelçiliğinde olduğunu belirtti.





Meleşcanı, Erdoğan’ın emir eri mi?





Ancak Dışişleri bakanlığının dili, asıl 'Romania Libera Gazetesi'ne çözüldü. Gazeteye gönderilen açıklamada, Türk büyükelçiliğinin talebinin Romen hudut polisine iletildiği belirtildi. Gazete, bu skandal açıklamayı manşetine taşıyıp, ‘’Dışişleri bakanı Teodor Meleşcanu, Erdoğan’ın emrine göre hareket ediyor’’ eleştirisinde bulundu.





Gazete haberinde ‘’Romen dışişleri, Ankara’nın emirlerini hudut polisine ileten sıradan bir kuryeden mi ibaret?’’ sorusunu soruyor. Haberi yapan Petre Badica, şu sorularına ise Romen dışişlerinden cevap alamadığını ifade ediyor:

*14 Şubat tarihli, 1/3171 sayılı yazının içeriği nedir?

*Dışişlerinde pasaportu iptal edilecek Türklerin listesi var mıdır?

*Bu konuda Ankara ile bir mutabakat var mıdır?





Uzmanlar: Uygulama illegal





Skandal olayı oldukça kapsamlı işleyen Romania Libera, uzman görüşlerine de yer verdi.

Uzmanlar, uygulamanın illegal olduğunda hemfikir:

‘’Romen otoriteleri, ülkenin yargı kurumlarınca verilmiş bir hüküm olmadan bir pasaporta el koyamaz. Romen makamları kendini mahkeme yerine koyamaz. Bir yabancı ülkeden gelen taleplerin, yasal dayanağı araştırılmadan uygulamaya konması, sonu gelmeyen mağduriyetlere yol açabilir.’’





Haberde, Türk makamları bir vatandaşının pasaportunu iptal etmiş olsa bile, Romen dışişlerinin doğrudan bunu uygulama yetkisinin olmadığına vurgu yapılıyor.





Büyükelçi Ertaş, bu talebi ne zaman iletti?





Konuyla ilgili Türk büyükelçisi Osman Koray Ertaş Romania Libera’ya konuşmaktan kaçındırken bu konuda, Romen dışişlerinin yazısından iki hafta önce, 27 Ocak’ta gerçekleşen Meleşcanu-Ertaş görüşmesi dikkat çekiyor. Dışişleri basın bürosunun dile getirdiği listenin, bu tarihte verilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bir başka dikkat çekici görüşme ise, 14 şubat tarihli yazıdan 5 gün sonra Romen dışişleri bakanının, Almanya’da Türk mevkidaşı ile buluşması.





İşadamı yargıya gidiyor





Polonya’ya bir un fabrikasının ekipmanlarını devralmaya giderken pasaportundan olan işadamı S.C. ise yargıya müracaat edeceğini söyledi. İlk olarak pasaportunu geri almayı hedefleyen işadamı, ardından mağduriyetine neden olan kişi ve kurumlar aleyhine tazminat davası açacak. Son 6 ay içinde iki kez daha Polonya’ya gidip geldiğini hatırlatan işadamı, ‘’Amerikan büyükelçiliği bu pasaporta ocak ayında 10 yıllık vize verdi. Bir AB ülkesinin bu usulsüzlüğe boyun eğmesine üzüldüm.’’ şeklinde konuşuyor.





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