Taksici müşterilere 'Erdoğan'a laf ediyorlar' deyip bıçakla saldırdı!

Erdoğan ve genel olarak ‘Evet’ cephesinin tercihlerini desteklemeyenlere yönelik tehditkar ve hakaretamiz ifadeleri, toplumsal yaşamda her an yeni bir saldırının kapısını açıyor.







Şişli’de meydana geldiği öğrenilen olayda taksicinin gençlere “Erdoğan’a laf ettikleri” iddiasıyla bıçakla saldırmaya çalıştığı ve ard arda küfürler ettiği görülüyor.





Skandal görüntülerin ardından Twitter adresinden açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur ise “Arkadaslar sabah gereken işlemi yapacağız. Sonucu da sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.