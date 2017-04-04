Samanyolu Haber /Gündem / 'Hayır çıkarsa...' /04 Nisan 2017 16:37

'Hayır çıkarsa...'

7 Haziran seçimlerinin hemen ardından “Millet kaosu seçti, hayırlı olsun” tespitinde bulunan Meclis Anayasa Komisyonu eski başkanı AKP’li vekil Burhan Kuzu, bu kez referandumda ‘Hayır’ çıkması durumunda ‘olacakları düşünmek istemediğini’ söyledi.

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AKP’li Kuzu ‘çizgisini koruyor’: ‘Hayır’ çıktığında olacakları hiç düşünmek istemiyorum

Üç dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen anayasa profesörü Kuzu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı görevine getirilmesinin ardından 1 Kasım seçimlerinde AKP’den İstanbul vekili olarak Meclis’e girmişti.

Kuzu, 7 Haziran seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından, “Evet seçim bitti. Millet kararını verdi. Ya istikrar ya kaos dedim; Millet kaosu seçti, hayırlı olsun” diye yazmıştı.

AKP’li vekil, ‘Ankara katliamı’nın ardından paylaştığı tweet’te ise bu kez, “7 Haziran seçim sonuçlarına bakarak ‘Millet kaosu seçti’ demişim. Bu tespit zaman içinde beni doğruladı. Bunun neresi milli iradeye saygısızlık?” demişti.

Referanduma iki haftadan kısa bir süre kala ‘istikrarını koruyan’ Kuzu bu kez ‘Hayır’ çıkması halinde olacakları ‘öngördü’: “16 Nisan Referandumunda Evet çıktığında ülke yeniden doğmuş gibi dinamizm kazanacak, Hayır çıktığında olacakları hiç düşünmek istemiyorum.”


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