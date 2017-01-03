Romanya basını: Reina saldırısı Erdoğan'ın zikzak siyasetinin sonucu

Yılbaşı gecesinde yaşanan saldırı, IŞİD’in Türk hükümetini, ‘Rusya ve İran’la ittifak kurarak Suriye politikasında sünni müslümanlara ihanet etmekle’ suçlamasının ardından geldi.





Romanya'nın başlıca radyo kanallarından RFI (Radio France International), İstanbul’un Avrupa yakasında ve Avrupai yaşam tarzını temsil eden bir mekanın hedef seçildiğine vurgu yapıyor. Radyoya göre, Erdoğan’ın Esad’ı devirmeye kalkışan cepheyi 4 yıl sonra terk ederek Rusya ile bir olması, eski ortaklarınca ‘ihanet’ olarak algılandı. Türk cumhurbaşkanının bu zikzaklı siyasetine ilaveten, 15 Temmuz sonrası yürütülen tasfiyeler ülkenin güvenlik sistemi daha kırılgan hale geldi.





Radyo, İstanbul’da görev yapan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü müdürü Jean-François Pérouse’un ‘Erdoğan, ülkedeki güvenlik görünümünü kontrol edemez durumda.’ görüşüne yer veriyor.





Radyodaki değerlendirme, ‘’Zig zag siyaseti, Türk toplumunu umutsuzluğa sürüklüyor. 15 yıl önce oldukça güçlü hissedilen liberalizm hayali, bugün darmadağın halde.’’ ifadesi ile son buluyor.









