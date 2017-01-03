Samanyolu Haber /Gündem / Romanya basını: Reina saldırısı Erdoğan'ın zikzak siyasetinin sonucu /03 Ocak 2017 13:41

Romanya basını: Reina saldırısı Erdoğan'ın zikzak siyasetinin sonucu

Romanya'da yayın yapan RFI radyosunda yayınlanan bir değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye siyasetindeki zikzaklarının Türkiye’yi IŞİD'in hedefine oturttuğu vurgulandı.

SHABER3.COM

Yılbaşı gecesinde yaşanan saldırı, IŞİD’in Türk hükümetini, ‘Rusya ve İran’la ittifak kurarak Suriye politikasında sünni müslümanlara ihanet etmekle’ suçlamasının ardından geldi. 

Romanya'nın başlıca radyo kanallarından RFI (Radio France International), İstanbul’un Avrupa yakasında ve Avrupai yaşam tarzını temsil eden bir mekanın hedef seçildiğine vurgu yapıyor. Radyoya göre, Erdoğan’ın Esad’ı devirmeye kalkışan cepheyi 4 yıl sonra terk ederek Rusya ile bir olması, eski ortaklarınca ‘ihanet’ olarak algılandı. Türk cumhurbaşkanının bu zikzaklı siyasetine ilaveten, 15 Temmuz sonrası yürütülen tasfiyeler ülkenin güvenlik sistemi daha kırılgan hale geldi.

Radyo, İstanbul’da görev yapan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü müdürü Jean-François Pérouse’un ‘Erdoğan, ülkedeki güvenlik görünümünü kontrol edemez durumda.’ görüşüne yer veriyor.

Radyodaki değerlendirme, ‘’Zig zag siyaseti, Türk toplumunu umutsuzluğa sürüklüyor. 15 yıl önce oldukça güçlü hissedilen liberalizm hayali, bugün darmadağın halde.’’ ifadesi ile son buluyor.


<< Önceki Haber Romanya basını: Reina saldırısı Erdoğan'ın zikzak... Sonraki Haber >>

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

MHP'de deprem! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

MHP'de deprem! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Reina'ya saldıran teröriste benzetilen bir kişi linç edildi

Reina'ya saldıran teröriste benzetilen bir kişi linç edildi

İşte Türkiye'nin geldiği ruh halini gösteren video kaydı

İşte Türkiye'nin geldiği ruh halini gösteren video kaydı

Trump'tan Reina Katliamı açıklaması

Trump'tan Reina Katliamı açıklaması

İki yaşındaki çocuk dolabın altında kalan ikiz kardeşini kurtardı

İki yaşındaki çocuk dolabın altında kalan ikiz kardeşini kurtardı

Timurtaş Uçar'ın eski vaazı sosyal medyada olay oldu

Timurtaş Uçar'ın eski vaazı sosyal medyada olay oldu

Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

Yandaşlar A. Şık'ın tutuklanmasında cemaati suçlayamayınca...

Yandaşlar A. Şık'ın tutuklanmasında cemaati suçlayamayınca...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:01:33