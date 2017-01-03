Bütün dünya ondan duymayı bekliyordu ama...

Kurtulmuş'tan sonra Yıldırım'da IŞİD diyemedi







Başbakan Yıldırım AKP grup toplantısında konuştu.





Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini söyleyen Yıldırım "2017 Türkiye’nin terörle mücadelede mutlak hakimiyet sağlayacağı bir yıl olacaktır’ dedi.





Yıldırım'ın konuşmasının satır başları:





REİNA SALDIRISININ AMACI ÇOK AÇIK







Binali Yıldırım'ın tıpkı hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Reina saldırısıyla ilgili IŞİD'in adını anmadı.





"Reina saldırısının amacı çok açıktır. İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısı, seçilen mekan ve zaman dikkate alındığında ne amaçlandığı açıktır. Kışkırtmaya yönelik bir süreç başlatılmaya çalışılıyor. Terörün hayat biçimi üzerinde ayrıştırmaya yönelik olduğu açıktır. Caniler ve onları azmettirenler toplumsal huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Onlar biliyor ki yüzyılladır Ortaköy’de farklı inançtan insanlar birarada yaşamaktadır. 7’den 70’e uyanık olmak zorundayız. Sosyal medya üzerinden yapılan terörün amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar ülkemize zarar veriyor. Özellkle kardeşlerimize önemli bir uyarım var. Sosyal medya, sorumsuz medya değildr. Paylaşımlarınız başınıza bela olabilir, nitekim olmaya da başlamıştır. Kin ve nefret söylemi ve toplumdaki kargaşayı teşvik etmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur. Yargı harekete geçmiş ve gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın terör örgütünün oyununa alet olmamalarını rica ediyorum. Bu tür sinsice hamleleri sezip teröre karşı, milli seferberlik bilinciyle karşısında duracağız.





“OHAL UZAYACAK”







Bu hafta içinde Afganistan’daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL’in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek.





GÖREVİ BIRAKACAK OBAMA'YA KÜFÜR KIYAMET



Bu arada artisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Fırat Kalkanı operasyonunun 133. gününe girdiğini anımsatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne kadar 1270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi ve yakalananlarla birlikte 1561. Şimdi dünya DEAŞ ile yatıyor, DEAŞ ile kalkıyor. Yalandan mücadele ediyorlar, mücadeleyi yapan sadece Türkiye'dir" dedi. Yıldırım, "ABD'nin de bir halt ettiği yok, dünyanın da yaptığı bir şey yok" diye konuştu.

‘UMARIM YENİ YÖNETİM BU KEPAZELİĞE SON VERİR, BU OBAMA YÖNETİMİNİN SUÇU'

Yıldırım şöyle devam etti: "ABD, YPG'ye PYD'ye silah veriyor, Türkiye'de daha çok terör olayı yaşansın diye. Umarım yeni yönetimde bu kepazeliğe son verirler. Yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz, bu Obama yönetiminin suçudur. Artık gün dostun düşmanın ortaya çıkma günüdür. Yıllardır NATO'da Amerika ile beraberiz. Bölgede birçok konuda birlikte çalışıyoruz. Bütün ortaklığın bir terör örgütü tarafında gölgelenmesine Amerika asla izin vermemeli. PYD eşittir PKK, YPG eşittir PKK… Bunların artık görülmesini istiyoruz''



