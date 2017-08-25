Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekilliği dokunulmazlığı KHK ile resmen kalktı /25 Ağustos 2017 10:13

Milletvekilliği dokunulmazlığı KHK ile resmen kalktı

Yeni KHK ile Milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek.

SHABER3.COM

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi. 



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