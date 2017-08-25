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Milletvekilliği dokunulmazlığı KHK ile resmen kalktı
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Milletvekilliği dokunulmazlığı KHK ile resmen kalktı
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25 Ağustos 2017 10:13
Milletvekilliği dokunulmazlığı KHK ile resmen kalktı
Yeni KHK ile Milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek.
SHABER3.COM
OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi.
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