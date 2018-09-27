Samanyolu Haber /Gündem / Rize'deki asırlık çınarın kesilmesini paylaşan gazeteciye savcılık soruşturması /27 Eylül 2018 12:56

Rize'deki asırlık çınarın kesilmesini paylaşan gazeteciye savcılık soruşturması

Rize'de 100 yıllık çınar ağacının Belediye tarafından kesildiğini sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Deniz Varlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Rize'deki asırlık çınarın kesilmesini paylaşan gazeteciye savcılık soruşturması

Rize’de gazetecilik yapan Deniz Varlı kişisel sosyal medya hesabından kentteki asırlık bir çınar ağacının yıkılmasına dair bir video paylaşmış ve yine geçmişte aynı yerde bulunan tarihi Rize Orta Cami’nin yıkılmasını eleştirmişti. Rize Belediye Başkanı Prof. Reşat Kasap, Varlı’ya kişisel sosyal medya hesabından cevap vermiş, kendisini yalancılıkla suçlamış ve “Rize’ye zarar veriyor” diyerek Varlı’yı hedef göstermişti.

BELEDİYE SAVUNMASI: AĞAÇ ÇÜRÜDÜ

Bunun üzerine Rize Belediyesi, ağacın çürüdüğüne ve kesilmesinde bir sakınca olmadığına dair bir açıklama yayınladı. Açıklamanın yanı sıra Rize Belediye Başkanı Prof. Reşat Kasap, Varlı’ya kişisel sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi, Varlı’nın camiyle hiçbir ilişkisi olmayacağını, yalan söylediğini ve Rize’ye zarar verdiğini ileri sürdü.

‘DÜKKANLAR GÖRÜNSÜN DİYE AĞACI KESTİLER’

Varlı, Rize’de gazetecilik yaptığını, aynı zamanda peyzaj mimarı olduğunu, asırlık bir ağacın nasıl korunabileceğine dair bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla belediye tarafından yapılan açıklamayı komik bulduğunu belirtti ve “Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz; İstanbul’da, Bursa’da 300-500 yıllık çınar ağaçlarının nasıl koruma altına alındığını biliyoruz” dedi. Varlı, ağacın, çevrede bulunan dükkânların daha görünür olması için yıkılmış olabileceğini ifade etti.

EMNİYETE İFADEYE ÇAĞRILDI

Deniz Varlı bu yaşananların ardandan hakkında soruşturma başlatıldığı için ifadeye çağrıldığını şöyle duyurdu:

“Sosyal medyadaki iki paylaşımımla ilgili ifade vermek üzere Emniyete davet edildim. Şimdi oraya gidiyorum, üç güne kadar dönmezsem merak etmeyin.”

AKP’Lİ BAŞKAN HEDEF GÖSTERDİ: ‘ERDOĞAN’A HAKARET’ DAVASI AÇILDI

Bu arada Varlı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturması kapsamında ifade verdi. Varlı’nın geçen Haziran’da sosyal medya hesabından Erdoğan ile ilgili karikatür paylaştığı, bu nedenle soruşturma açıldığı öğrenildi.
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