Erdoğan New York'ta farklı konuştu: ABD ile stratejik ortaklığımız...

New York’taki resmi temaslarının son gecesinde Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuşan Erdoğan, ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirterek, “Mevcut yönetimdeki kimi çevreler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor. Ancak bu olumsuz tavır hem müttefiklerle ilişkilerde hem de Amerika’nın dünyadaki konumunda ciddi bir erozyona yol açıyor. Biz bu anlayışın devam ettirilemeyeceğini düşünüyoruz. Demokrasinin, küresel istikrarın, uluslararası hukukun ve serbest ticaretin altını boşaltan bu tavır zaten sürdürülebilir de değil. Bugüne kadar ABD'yle pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir. Ben buna böyle inanıyorum. ABD ile yakın dostluğumuz yönetimlerden bağımsız olarak bu süreci de fırsata çevireceğine yürekten inanıyorum“ dedi.



