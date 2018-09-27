Samanyolu Haber /Gündem / Bank Asya hesabı var diye Büyükelçi'ye 15 yıl hapis cezası istendi /27 Eylül 2018 13:08

Bank Asya hesabı var diye Büyükelçi'ye 15 yıl hapis cezası istendi

Türkiye'nin Ottawa eski Büyükelçisi Tuncay Babalı hakkında çocuğunu cemaat okuluna gönderdiği ve Bank Asya hesabı olduğu gerekçesiyle 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Türkiye’nin Ottawa eski Büyükelçisi Tuncay Babalı’nın ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Babalı, “Mütalaaya karşı şaşkınlık içindeyim” dedi.

Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Tuncay Babalı, tutuklu bulunduğu Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Serhat Karakaya ve Vesile Dimiriz, sanığı tanıdığını, uzun yıllar birlikte çalıştığını ve Gülen cemaati ile ilişkisi olduğunu görmediğini söyledi. Karakaya, “ABD’de bir dönem birlikte çalıştık. 4 yıl boyunca birçok şeyi paylaştık. Bu süre zarfında herhangi bir ilişkisi olmadığını bildiğim için buraya gelerek, tanıklık yapıyorum. Yaşam tarzı sekülerdi” dedi.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tanıkların dinlenilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Tuncay Babalı’nın 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladığını, 2012’de Kanada’ya büyükelçi olarak görevlendirildiğini, 2014’te ise merkeze çekildiğini anlattı. Babalı’nın, 25 Temmuz 2016’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edildiğini belirten savcı, ‘ByLock’ kullandığını da öne sürdü. Sanığın çocuklarının, KHK ile kapatılan Çankaya Anafartalar Okulları’nda 2014- 2016 yıllarında eğitim gördüğüne vurgu yapan savcı, kapatılan Bank Asya’da da yüklü miktarda hesap akışı olduğunu savundu. Savcı, Babalı’nın, cemat üyeliğinin sabit olduğunu kaydederek, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Tuncay Babalı, savunma yapmak için süre isterken, “Mütalaaya karşı şaşkınlık içerisindeyim” dedi. Mahkeme heyeti, savunma için Babalı’ya süre verdi. Tuncay Babalı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
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