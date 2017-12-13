Rize'de üniversite yurdunda kalan öğrenciler zehirlendi

Fener Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampusu yemekhanesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen 46 öğrenci, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





Öğrencilere müdahale edilirken, rahatsızlanan başka öğrencilerin de hastaneye gelişi devam ediyor.





SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI





Rize’de üniversite öğürencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne başvurmayı sürdürüyor. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ‘Acil’ koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini hastanelerde görev başına çağırdı. Rize’deki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.





RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ





Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Karaman, kampuste öğlen yemeği yiyen öğrencilerin rahatsızlandığını ve hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.





ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAMPUSUNDEKİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ





Rize'de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrencilerin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampusu'nda öğlen yemek yediği ve saat 16:00'dan itibaren rahatsızlanmaya başladıkları ortaya çıktı. Öğrencilerin üniversiteden ayrıldıktan sonra kaldıkları yurtlarda rahatsızlandığı ve hastanelere başvurmaya başladığı belirlendi.





Kredi ve Yurtlar Kurumu Rize İl Müdürü Necmettin Yavaşi, öğrencilerin zehirlenmesi olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Öğrencilerin yurtta değil, kampus de yedikleri öğlen yemeği sonrası rahatsızlanmaya başladıklarını ifade eden Yavaş şunları söyledi:





"Öğlen üniversite kampusunda yemek yediler sonra yurtlarına döndüler. Saat 16.00'dan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti ile bize başvurdular. Öğrencileri hastanelere sevk ettik. Yurtlarda ve evlerde de kalan öğrencilerde var. Üniversite kampusunda yedikleri yemekten dolayı şikayetleri oldu. Tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ciddi bir durum yok. Şikayetleri azalanlar taburcu ediliyor. Ailelerinin endişe etmesine gerek yok. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söylüyorlar."





HASTANELERE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI 187 OLDU





Rize'de zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısının 187'yi geçtiği açıklandı. Halen hastanelere gelen öğrenciler olduğu belirtildi.